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Меркель спела песню во время визита в Грузию. Видео
Грузинский ансамбль исполнил композицию Wir lieben die Stürme
Грузинский ансамбль исполнил вместе с канцлером Германии ее любимую немецкую народную песню Wir lieben die Sturme (Мы любим бури), передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Канцлер Германии Ангела Меркель спела песню во время визита в Грузию. Видео в четверг, 23 августа, появилось на YouTube.
На кадрах видно, как политик поет вместе с исполнителями.
По информации канала, грузинский ансамбль исполнил композицию Wir lieben die Stürme (Мы любим бури), появившуюся в 1930-х годах. Отмечается, что это любимая песня канцлера, о чем неоднократно писали германские СМИ.
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Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Украина и Грузия имеют наибольшую европейскую перспективу. В течение 10 лет Евросоюз определится с шагами по их интеграции.
Грузинский ансамбль исполнил вместе с канцлером Германии ее любимую немецкую народную песню Wir lieben die Sturme (Мы любим бури), передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Канцлер Германии Ангела Меркель спела песню во время визита в Грузию. Видео в четверг, 23 августа, появилось на YouTube.
На кадрах видно, как политик поет вместе с исполнителями.
По информации канала, грузинский ансамбль исполнил композицию Wir lieben die Stürme (Мы любим бури), появившуюся в 1930-х годах. Отмечается, что это любимая песня канцлера, о чем неоднократно писали германские СМИ.
Читайте также: Ани Лорак спела на концерте легендарную украинскую песню
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Украина и Грузия имеют наибольшую европейскую перспективу. В течение 10 лет Евросоюз определится с шагами по их интеграции.
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