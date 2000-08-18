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Меркель спела песню во время визита в Грузию. Видео

Меркель спела песню во время визита в Грузию. ВидеоГрузинский ансамбль исполнил композицию Wir lieben die Stürme

Грузинский ансамбль исполнил вместе с канцлером Германии ее любимую немецкую народную песню Wir lieben die Sturme (Мы любим бури), передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Канцлер Германии Ангела Меркель спела песню во время визита в Грузию. Видео в четверг, 23 августа, появилось на YouTube.

На кадрах видно, как политик поет вместе с исполнителями.

По информации канала, грузинский ансамбль исполнил композицию Wir lieben die Stürme (Мы любим бури), появившуюся в 1930-х годах. Отмечается, что это любимая песня канцлера, о чем неоднократно писали германские СМИ.

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Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Украина и Грузия имеют наибольшую европейскую перспективу. В течение 10 лет Евросоюз определится с шагами по их интеграции.

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 Теги: Меркель, Грузия

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