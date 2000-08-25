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Раздел: Видеоновости  
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Сумасшедший разгон на трассе стал причиной ареста. Видео

Сумасшедший разгон на трассе стал причиной ареста. Видео Мужчина пожалел, что опубликовал видео разгона в сети.

Американский автолюбитель решил похвастаться возможностями своего «заряженного» масл-кара Dodge Challenger Hellcat, сняв на видео свои скоростные заезды по дорогам штата Северная Каролина, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Покружив для «разогрева» на парковке, 22-летний «гонщик» отправился на шоссе US-1, где ему удалось разогнать свой 707-сильный Челленджер до 318 км/ч.

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Опубликованное видео «покатушек» один из пользователей сервиса Youtube отправил в местную полицию, которая в скором времени вычислила и арестовала «пилота» за участие в уличных гонках и опасную езду.

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 Теги: Dodge, разгон

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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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