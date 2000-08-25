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О жизни Мадонны снимут фильм. Видео
Документальный фильм называется «Мадонна: Рождение легенды».
Мадонна Луиза Вероника Чикконе - американская певица и автор песен, танцовщица и актриса, режиссёр, сценарист и продюсер. Всего за свою карьеру Мадонна исполнила роли более чем в двадцати фильмах, записала двенадцать студийных альбомов, и полна творческой энергии на новые проекты, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Фильм о «поздних 70 и ранних 80» покажет жизнь начинающей артистки и музыкантши Мадонны, которая свои первые карьерные шаги совершала в Нью-Йорке. Тогда она была участником музыкальной группы The Breakfast Club и играла на барабанах. Потом она покинула группу из-за творческих разногласий и уже через год выпустила сольную песню «Everybody».
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Главную роль в фильме исполнит молодая актриса Джейми Аулд, которая очень похожа на Мадонну в молодости. Дату премьеры ленты пока не сообщают, но ожидается, что ее можно будет увидеть уже к концу 2018 года.
Мадонна Луиза Вероника Чикконе - американская певица и автор песен, танцовщица и актриса, режиссёр, сценарист и продюсер. Всего за свою карьеру Мадонна исполнила роли более чем в двадцати фильмах, записала двенадцать студийных альбомов, и полна творческой энергии на новые проекты, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Фильм о «поздних 70 и ранних 80» покажет жизнь начинающей артистки и музыкантши Мадонны, которая свои первые карьерные шаги совершала в Нью-Йорке. Тогда она была участником музыкальной группы The Breakfast Club и играла на барабанах. Потом она покинула группу из-за творческих разногласий и уже через год выпустила сольную песню «Everybody».
Читайте также: Сумасшедший разгон на трассе стал причиной ареста. Видео
Главную роль в фильме исполнит молодая актриса Джейми Аулд, которая очень похожа на Мадонну в молодости. Дату премьеры ленты пока не сообщают, но ожидается, что ее можно будет увидеть уже к концу 2018 года.
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