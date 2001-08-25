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На Закарпатье горит почтовый склад. Видео

На Закарпатье горит почтовый склад. Видео Площадь возгорания составила 2400 квадратных метров.

В Мукачево произошел пожар в складском помещении Новой почты. Об этом сообщили в пресс-центре ГСЧС Закарпатской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

По данным, обнародованным в Facebook, информация о пожаре поступила к спасателям в 20.50. Для ликвидации огня по улице Кооперативной привлекли три единицы техники, однако из-за повышенного уровня сложности было принято решение о привлечении дополнительных сил и средств.

Всего пожар на площади 2400 квадратных метров тушили десять единиц основной пожарной техники и три единицы вспомогательной, а также свыше 50 спасателей.

В ГСЧС уточнили, что в 22.25 огонь удалось локализовать, продолжается его ликвидация.

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Информации о пострадавших нет.

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 Теги: Мукачево, пожар

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Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
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