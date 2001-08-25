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На Закарпатье горит почтовый склад. Видео
Площадь возгорания составила 2400 квадратных метров.
В Мукачево произошел пожар в складском помещении Новой почты. Об этом сообщили в пресс-центре ГСЧС Закарпатской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По данным, обнародованным в Facebook, информация о пожаре поступила к спасателям в 20.50. Для ликвидации огня по улице Кооперативной привлекли три единицы техники, однако из-за повышенного уровня сложности было принято решение о привлечении дополнительных сил и средств.
Всего пожар на площади 2400 квадратных метров тушили десять единиц основной пожарной техники и три единицы вспомогательной, а также свыше 50 спасателей.
В ГСЧС уточнили, что в 22.25 огонь удалось локализовать, продолжается его ликвидация.
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Информации о пострадавших нет.
В Мукачево произошел пожар в складском помещении Новой почты. Об этом сообщили в пресс-центре ГСЧС Закарпатской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По данным, обнародованным в Facebook, информация о пожаре поступила к спасателям в 20.50. Для ликвидации огня по улице Кооперативной привлекли три единицы техники, однако из-за повышенного уровня сложности было принято решение о привлечении дополнительных сил и средств.
Всего пожар на площади 2400 квадратных метров тушили десять единиц основной пожарной техники и три единицы вспомогательной, а также свыше 50 спасателей.
В ГСЧС уточнили, что в 22.25 огонь удалось локализовать, продолжается его ликвидация.
Читайте также: О жизни Мадонны снимут фильм. Видео
Информации о пострадавших нет.
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