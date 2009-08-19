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В Хмельницком возник пожар на рынке. Видео
В Хмельницком на вещевом рынке горел киоск.
По словам очевидцев, пожар произошел сегодня утром. Как рассказывают свидетели, владелица киоска проводила специализированный обряд для улучшения заработков, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новини. Хмельницький
После завершения ритуала не погасили свечу и пошла из киоска. Между тем огонь из свечи перекинулся на товар.
Огонь быстро начал распространяться и на соседние киоски. В результате огонь полностью уничтожил 4 киоска.
Читайте также: В Киеве на рынке произошел пожар
Видео очевидцев:
По словам очевидцев, пожар произошел сегодня утром. Как рассказывают свидетели, владелица киоска проводила специализированный обряд для улучшения заработков, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новини. Хмельницький
После завершения ритуала не погасили свечу и пошла из киоска. Между тем огонь из свечи перекинулся на товар.
Огонь быстро начал распространяться и на соседние киоски. В результате огонь полностью уничтожил 4 киоска.
Читайте также: В Киеве на рынке произошел пожар
Видео очевидцев:
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