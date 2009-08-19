Раздел: Видеоновости
Американец зафиксировал на камеру необычное природное явление. Видео
Пользователи сети после просмотра видео увидели на нем и Иисуса Христа, и ангелов, и пришельцев.
Житель США Кори Томас случайно снял на камеру интересное небесное явление, которому никто не смог найти объяснение, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Beta
Сообщается, что мужчина просто гулял по улице и увидел в небе над небольшим американским городком Делендом (штат Флорида) - то ли загадочный свет пытался пробиться через туманную завесу, то ли какой-то летательный аппарат прятался за тучами.
Читайте также: В Калифорнии засняли необычное природное явление
Пользователи сети после просмотра видео увидели на нем и Иисуса Христа, и ангелов, и пришельцев.
Житель США Кори Томас случайно снял на камеру интересное небесное явление, которому никто не смог найти объяснение, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Beta
Сообщается, что мужчина просто гулял по улице и увидел в небе над небольшим американским городком Делендом (штат Флорида) - то ли загадочный свет пытался пробиться через туманную завесу, то ли какой-то летательный аппарат прятался за тучами.
Читайте также: В Калифорнии засняли необычное природное явление
Пользователи сети после просмотра видео увидели на нем и Иисуса Христа, и ангелов, и пришельцев.
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