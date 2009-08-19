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Кадры последствий пожара на Новой почте в Мукачево. Видео
В результате пожара выгорело помещение склада на 2400 квадратных метров.
Отделение Новой почты №1 в Мукачево Закарпатской области до сих пор дымит. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Как отмечает издание, пожарные спасли половину здания, но другая половина принадлежит не Новой почте, ее арендует другой предприниматель. Часть, которая принадлежит Новой почте выгорела полностью.
Пожарные, которые до сих пор работают на складе, рассказывают, что огонь тушить было очень трудно из-за того, что обрушилась вся крыша.
Сейчас огонь ликвидирован, но обломки еще дымятся.
Предприниматель, который арендует соседний склад рассказал, что крыша там тоже повреждена, и ее надо будет менять.
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Напомним, вечером 24 августа в складском помещении Новой почты в Мукачево начался масштабный пожар. Огонь на площади 2400 квадратных метров тушили десять единиц основной пожарной техники и более 50 спасателей. В компании пообещали возместит убытки владельцам посылок.
Отделение Новой почты №1 в Мукачево Закарпатской области до сих пор дымит. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Как отмечает издание, пожарные спасли половину здания, но другая половина принадлежит не Новой почте, ее арендует другой предприниматель. Часть, которая принадлежит Новой почте выгорела полностью.
Пожарные, которые до сих пор работают на складе, рассказывают, что огонь тушить было очень трудно из-за того, что обрушилась вся крыша.
Сейчас огонь ликвидирован, но обломки еще дымятся.
Предприниматель, который арендует соседний склад рассказал, что крыша там тоже повреждена, и ее надо будет менять.
Читайте также: Кадры последствий масштабного пожара в Киеве. Видео
Напомним, вечером 24 августа в складском помещении Новой почты в Мукачево начался масштабный пожар. Огонь на площади 2400 квадратных метров тушили десять единиц основной пожарной техники и более 50 спасателей. В компании пообещали возместит убытки владельцам посылок.
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