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В Киеве состоялся забег в память о воинах, погибших в АТО. Видео

В Киеве состоялся забег в память о воинах, погибших в АТО. Видео

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В Киеве состоялся традиционный Забег в вышиванках. Видео В праздничном забеге зарегистрировалось около 800 человек. Участвовали как взрослые, так и дети.