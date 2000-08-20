» » В Киеве состоялся забег в память о воинах, погибших в АТО. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

В Киеве состоялся забег в память о воинах, погибших в АТО. Видео

В Киеве состоялся забег в память о воинах, погибших в АТО. ВидеоУчаствовать мог каждый желающий

25 августа по парку ВДНГ жители Киева пробежали 5 километров за погибших в АТО воинов. В памятном забеге участвовали около 200 человек, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Забег организован в память погибших воинов АТО города Киева под девизом «Уважаю воинов, бегу за Героев Украины». Об этом Информатор сообщает с места забега.

Каждый участник бежал 5 километров с именем одного из погибших героев на стартовом номере - таким образом отдал дань своему защитнику. Среди спортсменов-аматоров были родственники и друзья погибших, их боевые товарищи, ветераны АТО и все желающие.

Читайте также: В Киеве состоялся забег для влюбленных

Забег организовали агентство Republic, общественная организация «Славные эпохи», общественная инициатива «Воины», Киевская городская организация ветеранов АТО при поддержке посольства США в Украине. В забеге также участвовал Джордж Лутц - организатор ежегодного американского забега для чествования погибших военных «Run for the Fallen».

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, забег

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:47 » Автор: Татьяна Ларина
     174
     0

Похожие новости по теме

В Киеве состоялся традиционный Забег в вышиванках. Видео В Киеве состоялся традиционный Забег в вышиванках. Видео

В праздничном забеге зарегистрировалось около 800 человек. Участвовали как взрослые, так и дети.

Родственники погибших в АТО воинов «выгрызают» у чиновников право на госпомощь. Видео Родственники погибших в АТО воинов «выгрызают» у чиновников право на госпомощь. Видео

Семьи, которые пережили потерю своих сыновей, братьев и мужей на войне, теперь вынуждены воевать против произвола.

Как в зоне АТО ищут тела погибших воинов. Видео Как в зоне АТО ищут тела погибших воинов. Видео

Работать волонтерам приходится на территории, неподконтрольной украинской стороне.

Геройски погибших в АТО воинов назвали самоубийцами. Видео Геройски погибших в АТО воинов назвали самоубийцами. Видео

Вдовы героически погибших воинов АТО столкнулись с ложью и лицемерием государства, которое объявило их мужей самоубийцами, чтобы не выплачивать компенсации.

В Киеве состоялся самый массовый забег в образе Санта Клауса. Видео В Киеве состоялся самый массовый забег в образе Санта Клауса. Видео

Кто не имел с собой новогодней шапки, то мог получить ее перед стартом.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх