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"Океан Эльзы" фантастически исполнил гимн Украины. Видео

"Океан Эльзы" фантастически исполнил гимн Украины. ВидеоДо мурашек.

Во время концерта Вокарчука ко Дню независимости прозвучал гимн Украины в его исполнении.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

Напомним, что вчера 24 августа в Украине отмечали День независимости. В Киеве на НСК Олимпийский группа Океан Ельзи собрала масштабный концерт.

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Все прошло очень атмосферно и драйвово. Но гвоздем программы стало исполнение солистом гимна Украины. Весь стадион пел вместе с ним. Выглядит незабываемо!



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 Теги: Океан Эльзы, Видео, гимн Украины

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Сегодня, 19:16 » Автор: Едгар Букмирза
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