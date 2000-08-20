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Меркель спела с грузинским хором популярную песню. Видео

Меркель спела с грузинским хором популярную песню. ВидеоБыла исполнена немецкая песня Мы любим бурю.

Канцлер Германии Ангела Меркель на официальном ужине в Грузии исполнила вместе с грузинским ансамблем Швидкаца свою любимую немецкую песню.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

Wir lieben die Stürme (Мы любим бурю) - любимая композиция Меркель, сообщает издание со ссылкой на немецкие СМИ.

Телеканал опубликовал видео исполнения.

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В своем Instagram Меркель написала, что также премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе передал Германии картину XVII века, которая была вывезена в СССР в 1945 году из Дрезденского музея.

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 Теги: Меркель, Видео, хор

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Сегодня, 20:34 » Автор: Едгар Букмирза
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