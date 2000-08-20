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Меркель спела с грузинским хором популярную песню. Видео
Была исполнена немецкая песня Мы любим бурю.
Канцлер Германии Ангела Меркель на официальном ужине в Грузии исполнила вместе с грузинским ансамблем Швидкаца свою любимую немецкую песню.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Wir lieben die Stürme (Мы любим бурю) - любимая композиция Меркель, сообщает издание со ссылкой на немецкие СМИ.
Телеканал опубликовал видео исполнения.
Читайте также: Меркель спела песню во время визита в Грузию. Видео
В своем Instagram Меркель написала, что также премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе передал Германии картину XVII века, которая была вывезена в СССР в 1945 году из Дрезденского музея.
Канцлер Германии Ангела Меркель на официальном ужине в Грузии исполнила вместе с грузинским ансамблем Швидкаца свою любимую немецкую песню.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Wir lieben die Stürme (Мы любим бурю) - любимая композиция Меркель, сообщает издание со ссылкой на немецкие СМИ.
Телеканал опубликовал видео исполнения.
Читайте также: Меркель спела песню во время визита в Грузию. Видео
В своем Instagram Меркель написала, что также премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе передал Германии картину XVII века, которая была вывезена в СССР в 1945 году из Дрезденского музея.
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