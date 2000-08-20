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Красивый город на Волыни показали с высоты птичьего полета. Видео

Красивый город на Волыни показали с высоты птичьего полета. Видео Нововолынск - известный шахтерский город в Волынской области.

Сегодня Нововолынску, небольшому городку со своими особенностями, исполнилось 68 лет. К празднику журналисты сняли его с высоты птичьего полета, чтобы показать виды, которые разворачиваются над городом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ВолыньПост.

Шахтерский город - именно так знают его по всей стране. Именно благодаря углю оно и появилось на карте Украины.

Сегодня Нововолынск - город областного значения, в котором по последней переписи населения проживает более 53 тысяч жителей.

А начиналось все в июле в 1950 году на окраине села Дорогиничи была заложена первая волынской шахту, а уже 23 июня 1954 первые тонны угля выдали горняки шахты № 1.

10-го апреля 1951 Указом Президиума Верховного Совета Украинской ССР основан поселок шахтеров в составе Иваничивского района, которому и дали название «Нововолынское».

Активно возводились жилые дома, инфраструктура и появлялись новые рудники.

В апреля 1957 года рабочий поселок стал городом районного подчинения. 25-го сентября 1958 он отнесен к городам областного подчинения.

В годы основания Нововолынск считали очень перспективным шахтерским городком. Источники пишут, что горняки добывали уголь вдвое больше, чем такие государства, как Италия, Португалия, Швеция, вместе взятые.

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Сегодня рудники один за другим закрывают. Полноценно работает только две шахты, еще одна 29 лет строится и кажется, что этот процесс бесконечен.

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 Теги: Нововолынск, видео

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Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
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