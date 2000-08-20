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В ресторане на Крещатике потушили пожар. Видео

В ресторане на Крещатике потушили пожар. Видео На протяжении долгого времени здание не могли отключить от электричества.

В центре Киева на улице Крещатик произошел пожар в ресторане. Информация о возгорании поступила в 7.38, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

По данным спасателей, возгорание возникло на первом этаже 7-этажного админздания на кухне ресторана.

"Спасатели приступили к тушению пожара. Однако полноценно тушить возгорание не могли из-за того, что долгое время не удавалось отключить электроснабжение в здании и время от времени с электрической проводки, напряжение которой 380 v, шли искры. С риском для жизни, спасатели не давали возгоранию распространиться на большую площадь", – говорится в сообщении

После того, как представители ДТЭК Киевские электросети в 9.44 выключили питание здания, пожарные начали полноценное тушения пожара. В 9.56 пожар был ликвидирован.

По информации спасателей, в результате пожара повреждено электрическую проводку, частично сгорело и разобрано 20 кв. м кровли пристройки.

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Травмированных и погибших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.

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 Теги: Крещатик, пожар

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Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
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