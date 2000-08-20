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В ресторане на Крещатике потушили пожар. Видео
На протяжении долгого времени здание не могли отключить от электричества.
В центре Киева на улице Крещатик произошел пожар в ресторане. Информация о возгорании поступила в 7.38, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По данным спасателей, возгорание возникло на первом этаже 7-этажного админздания на кухне ресторана.
"Спасатели приступили к тушению пожара. Однако полноценно тушить возгорание не могли из-за того, что долгое время не удавалось отключить электроснабжение в здании и время от времени с электрической проводки, напряжение которой 380 v, шли искры. С риском для жизни, спасатели не давали возгоранию распространиться на большую площадь", – говорится в сообщении
После того, как представители ДТЭК Киевские электросети в 9.44 выключили питание здания, пожарные начали полноценное тушения пожара. В 9.56 пожар был ликвидирован.
По информации спасателей, в результате пожара повреждено электрическую проводку, частично сгорело и разобрано 20 кв. м кровли пристройки.
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Травмированных и погибших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.
В центре Киева на улице Крещатик произошел пожар в ресторане. Информация о возгорании поступила в 7.38, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По данным спасателей, возгорание возникло на первом этаже 7-этажного админздания на кухне ресторана.
"Спасатели приступили к тушению пожара. Однако полноценно тушить возгорание не могли из-за того, что долгое время не удавалось отключить электроснабжение в здании и время от времени с электрической проводки, напряжение которой 380 v, шли искры. С риском для жизни, спасатели не давали возгоранию распространиться на большую площадь", – говорится в сообщении
После того, как представители ДТЭК Киевские электросети в 9.44 выключили питание здания, пожарные начали полноценное тушения пожара. В 9.56 пожар был ликвидирован.
По информации спасателей, в результате пожара повреждено электрическую проводку, частично сгорело и разобрано 20 кв. м кровли пристройки.
Читайте также: Красивый город на Волыни показали с высоты птичьего полета. Видео
Травмированных и погибших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.
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