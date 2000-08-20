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На параде в России перевернулся танк. Видео

На параде в России перевернулся танк. Видео Танк чуть не придавил военных.

В российском городе Курск перевернулся танк Т-34, который заезжал на платформу тягача, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

При погрузке танка он свалился и чуть не придавил рядом стоявших военнослужащих.

"На параде в Курске перевернулся Т-34 и чуть не раздавил стоявших рядом небратьев (российских военных – ред.). В ходе расследования обнаружилось, что механик-водитель танка – агент Вооруженных сил Вейшнории (пошутил офицер)", – написал "Штирлиц".

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Отметим, что парад был посвящен годовщине легендарной битвы на Курской дуге в 1943 году.

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 Теги: танк, видео

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Сегодня, 07:45 » Автор: Евгений Шевченко
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