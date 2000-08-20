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Samsung показала, как делают Galaxy Note 9. Видео

Samsung показала, как делают Galaxy Note 9. ВидеоПроцесс сборки Galaxy Note 9

Компания Samsung выпустила короткий видеоролик, в котором показана сборочная линия, где происходит финальный этап производства Galaxy Note 9, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua

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Сборка смартфонов производится на заводе Samsung в городе Гуми (Южная Корея). Компоненты для этого устройства привозят на завод с других фабрик, в том числе находящихся за пределами Южной Кореи (например, в Китае и Вьетнаме).

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 Теги: Galaxy Note 9, смартфон

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Сегодня, 09:42 » Автор: Татьяна Ларина
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