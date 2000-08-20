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Известный YouTube-блогер спровоцировал смертельное ДТП, погиб ребенок. Видео

Известный YouTube-блогер спровоцировал смертельное ДТП, погиб ребенок. ВидеоИзвестный блогер сильно превысил максимальную скорость и не справился с управлением.

YouTube-знаменитость – блогер McSkillet – стал одновременно и виновником, и жертвой масштабного ДТП в США, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Экономические новости

18-летний Тревор Хейтманн двигался на McLaren 650S. В результаты превышения скорости он свернул не туда. На шоссе в округе Сан-Диего его автомобиль протаранил внедорожник, водителем которого была 43-летняя американка, а на заднем сидении сидела 12-летняя девочка.

В результате столкновения машины вспыхнули. Погибли все три участника этой злополучной аварии.

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Тревор Хейтманн, известный в сети под ником McSkillet добыл популярность благодаря компьютерным играм. Counter Strike: Global Offensive принесла ему более 900 тыс. подписчиков.


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 Теги: авария, блогер

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Сегодня, 12:38 » Автор: Татьяна Ларина
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