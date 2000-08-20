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В Киеве проходит Международная выставка собак. Видео

В Киеве проходит Международная выставка собак. ВидеоВ Киеве продолжается крупнейшая выставка собак.

На собачий конкурс в столицу съехались красавцы практически со всей Европы. Оценивали участников 22 авторитетных членов жюри из 11 стран, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главное

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Сегодня завершающий день шоу. В его рамках пройдет международная выставка «Злато скифов» с финальным конкурсом «Best in show», в котором примут участие самые достойные.

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 Теги: Киев, собаки

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Сегодня, 15:39 » Автор: Татьяна Ларина
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