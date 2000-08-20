Раздел: Видеоновости
Во Львове горел склад с бытовой химией. Видео
Масштабный пожар на складе ликвидирован во Львове
Пожарные ликвидировали масштабный пожар на одном из складов Львова. Об этом сообщает пресс-служба ГоСЧС во Львовской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
"26 августа в "Службу спасения 101" поступило сообщение о пожаре в г. Львов по ул. Грабовского 11 в кирпичном одноэтажном складском помещении. На место происшествия немедленно направили подразделения ГоСЧС, которые подтвердили информацию пожар в складском помещении площадью 2400 кв. м", - говорится в сообщении.
Как отмечается, из-за большой площади горения и отсутствие водоисточников был объявлен повышенный номер вызова. Сложность пожара заключалась в том, что по прибытию все двери были закрыты и спасателям пришлось их открывать своими средствами.
Также вплотную к стене здания, горела, были припаркованы автомобили, поэтому спасатели оттягивали их подальше от огня лебедкой спасательного автомобиля. Ближайшие пожарные гидранты были расположены на расстоянии 300 и 500 метров.
Читайте также: Масштабный пожар в Одессе: горел склад бытовой химии
Пожарным удалось локализовать пожар 2:19 и полностью ликвидировать в 03:54. Огнем было уничтожено крышу площадью 1500 кв. м. В результате слаженных действий, спасатели спасли 12 автомобилей и здание от полного уничтожения огнем.
Пожарные ликвидировали масштабный пожар на одном из складов Львова. Об этом сообщает пресс-служба ГоСЧС во Львовской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
"26 августа в "Службу спасения 101" поступило сообщение о пожаре в г. Львов по ул. Грабовского 11 в кирпичном одноэтажном складском помещении. На место происшествия немедленно направили подразделения ГоСЧС, которые подтвердили информацию пожар в складском помещении площадью 2400 кв. м", - говорится в сообщении.
Как отмечается, из-за большой площади горения и отсутствие водоисточников был объявлен повышенный номер вызова. Сложность пожара заключалась в том, что по прибытию все двери были закрыты и спасателям пришлось их открывать своими средствами.
Также вплотную к стене здания, горела, были припаркованы автомобили, поэтому спасатели оттягивали их подальше от огня лебедкой спасательного автомобиля. Ближайшие пожарные гидранты были расположены на расстоянии 300 и 500 метров.
Читайте также: Масштабный пожар в Одессе: горел склад бытовой химии
Пожарным удалось локализовать пожар 2:19 и полностью ликвидировать в 03:54. Огнем было уничтожено крышу площадью 1500 кв. м. В результате слаженных действий, спасатели спасли 12 автомобилей и здание от полного уничтожения огнем.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
234
0
Также советуем посмотреть
- В Нидерландах придумали нелепый способ защитить личную жизнь людей
- В США дети заработали на квартиру, продавая лимонад
- Дональд Трамп оконфузился в игре с детьми. Фото
- Сеть насмешила нелепая фотка, сделанная в российском супермаркете
- Сеть удивило «мистическое» видео с отражением ребенка в зеркале
- Новые каблуки Путина насмешили соцсети
- Улыбка до ушей: свежие анекдоты для позитивного утра
- В «ДНР» оконфузились с изображением на почтовых марках
- Ситуация в зоне ООС: террористы понесли потери
- В Сети показали забавных животных, поднимающие настроение
- "Москва-Херсон": в Сети высмеяли дырявый украинский поезд
- Журнал New Yorker разместил на обложке смешное фото Трампа
- Украинские пограничники отказали во въезде российскому правозащитнику
- В России "приодели" голые статуи к приезду батюшек
- Эти котики не такие милые, как кажутся
- Путин снова повеселил Сеть обувью на каблуках
- РосТВ повеселило очередным фейком об украинцах
- Пес, обладающий человеческой мимикой, стал звездой Сети
- Фотограф забавно совмещает рисунки с фотографиями
- Кулинарные "шедевры" в забавной фотоподборке
- Смешные СМСки, которые развеселят любого
- Винодел из Франции пожаловался Порошенко на поджог виноградников
- Забавные снимки на тему: «Папа не хотел собаку»
- Сеть развеселил енот, застрявший в танке
- Веселые анекдоты для субботнего настроения
- Сутки в ООС: двое ранены, один погибший
- Жители Торецка остались без воды из-за обстрелов
- Забавные фотки людей, которых нельзя пускать за руль
- Обман зрения: прикольные фотки, на которые надо смотреть дважды
- Смешные свадебные снимки, которым не место в семейном альбоме
Оставьте свой комментарий