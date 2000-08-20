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В России пытаются спасти медведя с канистрой на голове. Видео
Попытка неизвестных помочь медведю не увенчалась успехом.
Представители Министерства экологии Якутии ищут медведя с канистрой на голове.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на unian.net.
В пятницу, 24 августа, на YouTube был размещен ролик, на котором неизвестные мужчины пытаются помочь медведю и стянуть у него с головы канистру. В этот момент животное бродило по обочине дороги.
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«Охотуправление Минэкологии отправило указание всем инспекциям в Южной Якутии, чтобы нашли место, где это случилось», - передает телеканал слова представителя ведомства Анны Налимовой.
Представители Министерства экологии Якутии ищут медведя с канистрой на голове.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на unian.net.
В пятницу, 24 августа, на YouTube был размещен ролик, на котором неизвестные мужчины пытаются помочь медведю и стянуть у него с головы канистру. В этот момент животное бродило по обочине дороги.
Читайте также: На Аляске спасатели освободили медведя от банки на голове. Видео
«Охотуправление Минэкологии отправило указание всем инспекциям в Южной Якутии, чтобы нашли место, где это случилось», - передает телеканал слова представителя ведомства Анны Налимовой.
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