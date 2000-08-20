В России пытаются спасти медведя с канистрой на голове. Видео

Попытка неизвестных помочь медведю не увенчалась успехом.



Представители Министерства экологии Якутии ищут медведя с канистрой на голове.



Об этом пишет



В пятницу, 24 августа, на YouTube был размещен ролик, на котором неизвестные мужчины пытаются помочь медведю и стянуть у него с головы канистру. В этот момент животное бродило по обочине дороги.



Читайте также: На Аляске спасатели освободили медведя от банки на голове. Видео



«Охотуправление Минэкологии отправило указание всем инспекциям в Южной Якутии, чтобы нашли место, где это случилось», - передает телеканал слова представителя ведомства Анны Налимовой.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Представители Министерства экологии Якутии ищут медведя с канистрой на голове.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на unian.net В пятницу, 24 августа, на YouTube был размещен ролик, на котором неизвестные мужчины пытаются помочь медведю и стянуть у него с головы канистру. В этот момент животное бродило по обочине дороги.«Охотуправление Минэкологии отправило указание всем инспекциям в Южной Якутии, чтобы нашли место, где это случилось», - передает телеканал слова представителя ведомства Анны Налимовой.



