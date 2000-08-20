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В России пытаются спасти медведя с канистрой на голове. Видео

В России пытаются спасти медведя с канистрой на голове. ВидеоПопытка неизвестных помочь медведю не увенчалась успехом.

Представители Министерства экологии Якутии ищут медведя с канистрой на голове.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на unian.net.

В пятницу, 24 августа, на YouTube был размещен ролик, на котором неизвестные мужчины пытаются помочь медведю и стянуть у него с головы канистру. В этот момент животное бродило по обочине дороги.

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«Охотуправление Минэкологии отправило указание всем инспекциям в Южной Якутии, чтобы нашли место, где это случилось», - передает телеканал слова представителя ведомства Анны Налимовой.

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 Теги: Россия, Видео, медведь

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Сегодня, 19:08 » Автор: Едгар Букмирза
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