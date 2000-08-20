» » В Сети появились кадры сильнейшей бури в Яремче. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

В Сети появились кадры сильнейшей бури в Яремче. Видео

В Сети появились кадры сильнейшей бури в Яремче. ВидеоВ Яремче выпал град размером с голубиное яйцо.

В сети появились видео сильнейшей бури в городе Яремче (Ивано-Франковская область).

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Видео опубликованы на YouTube. Из-за сильного ливня многие улицы Яремче оказались подтопленными, что привело к затруднению дорожного движения.

Кроме того, на видео можно увидеть, что в Яремче выпал град размером с голубиное яйцо.

Читайте также: Появились кадры последствий бури в Киеве. Видео

"Курортный карпатский городок накануне залило дождем и засыпало градом. От ливня на дорогах образовались реки. А града выпало столько, что жителям пришлось взяться за лопаты. Льдины были размером в пятьдесят копеек. Сыпало с такой силой, что посбивало с деревьев листья, побило цветы и даже птиц", - говорится в описании к одному из видео.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: сеть, Видео, буря, Яремча

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:18 » Автор: Едгар Букмирза
     1468
     0

Похожие новости по теме

В Сети показали новые кадры крупного града в украинских Карпатах. Видео В Сети показали новые кадры крупного града в украинских Карпатах. Видео

Размер града в некоторых случаях достигал размера куриного яйца.

В Украине выпал град небывалых размеров. Видео В Украине выпал град небывалых размеров. Видео

Град засыпал все кругом.

Побережье Черного моря засыпало градом, размером с яйцо. Видео Побережье Черного моря засыпало градом, размером с яйцо. Видео

На известных курортах Херсонской области – в Лазурном и Железном Порту – выпал град, размером с перепелиное яйцо.

На Сумщине выпал град размером с куриное яйцо. Видео На Сумщине выпал град размером с куриное яйцо. Видео

Град нанес ущерб жителям Глухова.

В Ставропольском крае выпал град размером с куриное яйцо. Видео В Ставропольском крае выпал град размером с куриное яйцо. Видео

Град пробивал крыши, стекла машин и ранил людей.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх