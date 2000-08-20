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В Сети появились кадры сильнейшей бури в Яремче. Видео
В Яремче выпал град размером с голубиное яйцо.
В сети появились видео сильнейшей бури в городе Яремче (Ивано-Франковская область).
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Видео опубликованы на YouTube. Из-за сильного ливня многие улицы Яремче оказались подтопленными, что привело к затруднению дорожного движения.
Кроме того, на видео можно увидеть, что в Яремче выпал град размером с голубиное яйцо.
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"Курортный карпатский городок накануне залило дождем и засыпало градом. От ливня на дорогах образовались реки. А града выпало столько, что жителям пришлось взяться за лопаты. Льдины были размером в пятьдесят копеек. Сыпало с такой силой, что посбивало с деревьев листья, побило цветы и даже птиц", - говорится в описании к одному из видео.
В сети появились видео сильнейшей бури в городе Яремче (Ивано-Франковская область).
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Видео опубликованы на YouTube. Из-за сильного ливня многие улицы Яремче оказались подтопленными, что привело к затруднению дорожного движения.
Кроме того, на видео можно увидеть, что в Яремче выпал град размером с голубиное яйцо.
Читайте также: Появились кадры последствий бури в Киеве. Видео
"Курортный карпатский городок накануне залило дождем и засыпало градом. От ливня на дорогах образовались реки. А града выпало столько, что жителям пришлось взяться за лопаты. Льдины были размером в пятьдесят копеек. Сыпало с такой силой, что посбивало с деревьев листья, побило цветы и даже птиц", - говорится в описании к одному из видео.
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