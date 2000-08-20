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В Сеть выложили ролик с допросом Джона Маккейна в плену. Видео

В Сеть выложили ролик с допросом Джона Маккейна в плену. ВидеоВ 1967 году было снято видео с допросом Маккейна.

Будучи военным пилотом, будущий сенатор попал во вьетнамский плен и провел в нем долгих пять лет.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на glavred.info.

Умерший в ночь на 26 августа сенатор Джон Маккейн прошел долгий и извилистый жизненный пусть - но одними из ключевых эпизодов в его жизни оказались участие в войне во Вьетнаме и его пленение вьетнамскими военными.

На нем будущий сенатор отвечает на вопросы голоса за кадром об имени, количестве боевых вылетов и деталях того, как он был сбит над Ханоем.

Видео заканчивается словами Маккейна: "Я хочу сказать своей жене. Я в порядке. Я люблю ее и надеюсь увидеть ее снова".

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В субботу, 25 августа, в США скончался сенатор Джон Маккейн. Недавно он принял решение прекратить лечение от рака, у него был диагноз агрессивной глиобластомы.

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 Теги: Сеть, Джон Маккейн, Видео

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Сегодня, 23:32 » Автор: Едгар Букмирза
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