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Дети Донбасса приняли участие в оздоровительных программах. Видео
В специальных детских лагерях отдыхают дети разного возраста.
В Украине более чем миллиону детей угрожает пост-травматическое стрессовое расстройство. Таковы неутешительные данные международных организаций. Именно столько лиц до 18 лет по обе стороны линии разграничения имеют право на получение статуса пострадавших от вооруженного конфликта, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Донецкие новости.
11-летняя Ульяна Городина вспоминает, как 5 лет назад училась плавать. Тогда, в родной Макеевке было спокойно. Но через какое-то время все изменилось. «Мы пошли в подвал, мне было очень страшно. Мы взяли одеяла и переждали стрельбу», – поделилась она.
После начала боевых действий вместе с родителями она покидала родной город. Но безденежье вынуждало семью вернуться туда, где рвутся снаряды. «У меня изменилось поведение я начала грустить, как-то плакать», – говорит девочка.
Этим летом Ульяна оздоровилась и полноценно отдохнула в Святогорске. «Тут чистый воздух, деревья, озеро. Я гуляю на улице с друзьями моими. У нас все весело, мы собираемся дружной компанией и веселимся», – рассказала она.
Детям с травмой войны абсолютно необходима терапия. В лагере есть соответствующие процедуры. Например, арт-терапия. Расслабляясь, каждый думал о своем. Такая арт-терапия способствовала преодолению детских страхов. В лагере Ульяна приобрела новые навыки. «Я рисовала не очень, друзья желали лучшего. Но сейчас мне нравится, как я рисую, надеюсь, друзьям тоже понравится», – отметила она.
За 4 года штаб Рината Ахметова подарил «Мирное лето» 4 тысячам детей Донбасса, которые проживают в зоне вооруженного конфликта. Они смогли отдохнуть и прошли психологическую реабилитацию. «Проект Мирное лето он очень важен для детей, которые остаются на неподконтрольных территориях. Этим деткам даже вот здесь на группах видно, что больше нужна наша психологическая помощь», – рассказала психолог Гуманитарного штаба Рината Ахметова Наталья Акульшина.
В сентябре Ульяна пойдет в 6 класс. Признается – мирное лето будет часто вспоминать – такого яркого и насыщенного не было давно.
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В таком юном возрасте она уже знает, что такое сочувствие. Ульяна очень хочет изменить мир к лучшему. «Я хочу помогать людям, детям, чтоб они были счастливы», – поделилась девочка.
В Украине более чем миллиону детей угрожает пост-травматическое стрессовое расстройство. Таковы неутешительные данные международных организаций. Именно столько лиц до 18 лет по обе стороны линии разграничения имеют право на получение статуса пострадавших от вооруженного конфликта, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Донецкие новости.
11-летняя Ульяна Городина вспоминает, как 5 лет назад училась плавать. Тогда, в родной Макеевке было спокойно. Но через какое-то время все изменилось. «Мы пошли в подвал, мне было очень страшно. Мы взяли одеяла и переждали стрельбу», – поделилась она.
После начала боевых действий вместе с родителями она покидала родной город. Но безденежье вынуждало семью вернуться туда, где рвутся снаряды. «У меня изменилось поведение я начала грустить, как-то плакать», – говорит девочка.
Этим летом Ульяна оздоровилась и полноценно отдохнула в Святогорске. «Тут чистый воздух, деревья, озеро. Я гуляю на улице с друзьями моими. У нас все весело, мы собираемся дружной компанией и веселимся», – рассказала она.
Детям с травмой войны абсолютно необходима терапия. В лагере есть соответствующие процедуры. Например, арт-терапия. Расслабляясь, каждый думал о своем. Такая арт-терапия способствовала преодолению детских страхов. В лагере Ульяна приобрела новые навыки. «Я рисовала не очень, друзья желали лучшего. Но сейчас мне нравится, как я рисую, надеюсь, друзьям тоже понравится», – отметила она.
За 4 года штаб Рината Ахметова подарил «Мирное лето» 4 тысячам детей Донбасса, которые проживают в зоне вооруженного конфликта. Они смогли отдохнуть и прошли психологическую реабилитацию. «Проект Мирное лето он очень важен для детей, которые остаются на неподконтрольных территориях. Этим деткам даже вот здесь на группах видно, что больше нужна наша психологическая помощь», – рассказала психолог Гуманитарного штаба Рината Ахметова Наталья Акульшина.
В сентябре Ульяна пойдет в 6 класс. Признается – мирное лето будет часто вспоминать – такого яркого и насыщенного не было давно.
Читайте также: В Карпатах прошел обильный град. Видео
В таком юном возрасте она уже знает, что такое сочувствие. Ульяна очень хочет изменить мир к лучшему. «Я хочу помогать людям, детям, чтоб они были счастливы», – поделилась девочка.
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