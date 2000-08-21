Раздел: Видеоновости
В Азовское море впадет новый лиман. Видео
Техника активно работает над изменением береговой линии.
Пока областная власть объявляла аукционы, а тендерный комитет определял подрядную организацию, которая за бюджетные деньги будет расчищать промоину, соединяющую Молочный лиман и Азовское море, эту работу выполнил аграрий. Точнее техника, которая ему принадлежит. Говорит, что сделал это "за спасибо", но при этом не скрывает: отказать власти просто не смог, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 061.ua.
Генеральный директор "Нибулон" Алексей Вадатурский поделился кадрами, на которых видно, как промоина выглядит сегодня.
По его словам, земснаряд работает без выходных. Работы планируют завершить уже в начале недели.
"Я очень внимательно слежу за тем, что происходит на этом объекте. Там работают мои люди и моя техника. Мне постоянно присылают фото и видеоотчеты. Постоянно слежу за прогнозами метеорологов. Планируем, что во вторник, работы по соединению моря и лимана будут завершены и рыба сможет выйти в море", - говорит Вадатурский и добавляет, что вопрос строительства геотубы сейчас должен быть на первом месте. В противном случае, канал очень быстро занесет песком и работа земснаряда не будет иметь смысла.
Тем временем, появился победитель аукциона. 23 августа Департамент экологии и природных ресурсов ОГА подписал договор с одесской фирмой.
Читайте также: Дети Донбасса приняли участие в оздоровительных программах. Видео
О том, что известно о подрядной организации, которая победила в тендере с третьего раза и после обжалования результатов, а также о том, за что она получит 3,5 млн бюджетных гривен - читайте на 061 уже завтра.
Пока областная власть объявляла аукционы, а тендерный комитет определял подрядную организацию, которая за бюджетные деньги будет расчищать промоину, соединяющую Молочный лиман и Азовское море, эту работу выполнил аграрий. Точнее техника, которая ему принадлежит. Говорит, что сделал это "за спасибо", но при этом не скрывает: отказать власти просто не смог, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 061.ua.
Генеральный директор "Нибулон" Алексей Вадатурский поделился кадрами, на которых видно, как промоина выглядит сегодня.
По его словам, земснаряд работает без выходных. Работы планируют завершить уже в начале недели.
"Я очень внимательно слежу за тем, что происходит на этом объекте. Там работают мои люди и моя техника. Мне постоянно присылают фото и видеоотчеты. Постоянно слежу за прогнозами метеорологов. Планируем, что во вторник, работы по соединению моря и лимана будут завершены и рыба сможет выйти в море", - говорит Вадатурский и добавляет, что вопрос строительства геотубы сейчас должен быть на первом месте. В противном случае, канал очень быстро занесет песком и работа земснаряда не будет иметь смысла.
Тем временем, появился победитель аукциона. 23 августа Департамент экологии и природных ресурсов ОГА подписал договор с одесской фирмой.
Читайте также: Дети Донбасса приняли участие в оздоровительных программах. Видео
О том, что известно о подрядной организации, которая победила в тендере с третьего раза и после обжалования результатов, а также о том, за что она получит 3,5 млн бюджетных гривен - читайте на 061 уже завтра.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
46
0
Также советуем посмотреть
- Забавные фотки модников, которым стоит чаще смотреть в зеркало
- Порошенко обратился к жителям оккупированных территорий
- Смешные фотки прохожих, вызывающие много вопросов
- Забавные фотки, доказывающие, что все люди мыслят одинаково
- Порошенко подписал закон о повышении соцзащиты военнослужащих
- Подборка уморительных комментариев с просторов соцсетей
- Смешные объявления от настоящих юмористов
- Упитанный кот смешит Instagram «усовершенствованными» шедеврами живописи
- Веселимся до упаду: подборка отличных анекдотов
- В Нидерландах придумали нелепый способ защитить личную жизнь людей
- В США дети заработали на квартиру, продавая лимонад
- Дональд Трамп оконфузился в игре с детьми. Фото
- Сеть насмешила нелепая фотка, сделанная в российском супермаркете
- Сеть удивило «мистическое» видео с отражением ребенка в зеркале
- Новые каблуки Путина насмешили соцсети
- Улыбка до ушей: свежие анекдоты для позитивного утра
- В «ДНР» оконфузились с изображением на почтовых марках
- Ситуация в зоне ООС: террористы понесли потери
- В Сети показали забавных животных, поднимающие настроение
- "Москва-Херсон": в Сети высмеяли дырявый украинский поезд
- Журнал New Yorker разместил на обложке смешное фото Трампа
- Украинские пограничники отказали во въезде российскому правозащитнику
- В России "приодели" голые статуи к приезду батюшек
- Эти котики не такие милые, как кажутся
- Путин снова повеселил Сеть обувью на каблуках
- РосТВ повеселило очередным фейком об украинцах
- Пес, обладающий человеческой мимикой, стал звездой Сети
- Фотограф забавно совмещает рисунки с фотографиями
- Кулинарные "шедевры" в забавной фотоподборке
- Смешные СМСки, которые развеселят любого
Оставьте свой комментарий