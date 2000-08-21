» » В Азовское море впадет новый лиман. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

В Азовское море впадет новый лиман. Видео

В Азовское море впадет новый лиман. Видео Техника активно работает над изменением береговой линии.

Пока областная власть объявляла аукционы, а тендерный комитет определял подрядную организацию, которая за бюджетные деньги будет расчищать промоину, соединяющую Молочный лиман и Азовское море, эту работу выполнил аграрий. Точнее техника, которая ему принадлежит. Говорит, что сделал это "за спасибо", но при этом не скрывает: отказать власти просто не смог, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 061.ua.

Генеральный директор "Нибулон" Алексей Вадатурский поделился кадрами, на которых видно, как промоина выглядит сегодня.

По его словам, земснаряд работает без выходных. Работы планируют завершить уже в начале недели.

"Я очень внимательно слежу за тем, что происходит на этом объекте. Там работают мои люди и моя техника. Мне постоянно присылают фото и видеоотчеты. Постоянно слежу за прогнозами метеорологов. Планируем, что во вторник, работы по соединению моря и лимана будут завершены и рыба сможет выйти в море", - говорит Вадатурский и добавляет, что вопрос строительства геотубы сейчас должен быть на первом месте. В противном случае, канал очень быстро занесет песком и работа земснаряда не будет иметь смысла.

Тем временем, появился победитель аукциона. 23 августа Департамент экологии и природных ресурсов ОГА подписал договор с одесской фирмой.

Читайте также: Дети Донбасса приняли участие в оздоровительных программах. Видео

О том, что известно о подрядной организации, которая победила в тендере с третьего раза и после обжалования результатов, а также о том, за что она получит 3,5 млн бюджетных гривен - читайте на 061 уже завтра.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Молочный лиман, Азовское море

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
     46
     0

Похожие новости по теме

Дети Донбасса приняли участие в оздоровительных программах. Видео Дети Донбасса приняли участие в оздоровительных программах. Видео

В специальных детских лагерях отдыхают дети разного возраста.

Вода в Азовском море покрылась льдом. Видео Вода в Азовском море покрылась льдом. Видео

Азовское море покрылось льдом при температуре в один градус мороза.

Пляжи Азовского моря атакуют змеи. Видео Пляжи Азовского моря атакуют змеи. Видео

Азовское море в этом году пугает отдыхающих.

Смелые мариупольцы плещутся в море невзирая на шторм. Видео Смелые мариупольцы плещутся в море невзирая на шторм. Видео

Плохая погода не мешает пловцам.

В Мариуполе устанавливают противотанковые ежи для защиты города. Видео В Мариуполе устанавливают противотанковые ежи для защиты города. Видео

Работает техника, помогают добровольцы.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх