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На Куль-Обинском шоссе произошел опасный обгон. Видео

На Куль-Обинском шоссе произошел опасный обгон. Видео На Куль-Обинском шоссе произошел опасный обгон.

Постоянный читатель сайта стал свидетелем опасного обгона на Куль-Обинском шоссе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на kerch.fm.

Видео снятое на регистратор он прислал в редакцию.

Отметим, что в это время дорогу от остановки переходила женщина.

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 Теги: шоссе, обгон

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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