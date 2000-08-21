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Метро Нью-Йорка остановили из-за двух коз. Видео

Метро Нью-Йорка остановили из-за двух коз. Видео Животные преградили путь поездам.

Пара рогатых решила попастись на траве прямо на пути, в результате чего поезда пришлось пускать в объезд, пока с животным справлялась полиция, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на infa.ua.

Убрать коз удалось только усыпив их транквилизатором.

Откуда они взялись - неизвестно, однако представители метро заявили, что такое видят впервые.

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После приключений, коз, которых назвали Вилли и Билли, перевезли в заповедник.

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 Теги: козы, метро

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Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
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