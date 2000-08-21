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Раздел: Видеоновости  
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В Киеве грузовик врезался в Мерседес. Видео

В Киеве грузовик врезался в Мерседес. Видео Водитель хлебовозки не заметил припаркованный автомобиль.

В столице на Броварском проспекте в районе станции метрополитена “Лесная” произошла авария с участием автомобилей “Газель” и Mercedes. Авария произошла 26 августа около 22.30, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на STATUS QUO.

“Газель”, принадлежащая хлебзаводу, двигалась по Броварскому проспекту в направлении города Бровары. Водитель не заметил припаркованный Mercedes и врезался в него на полном ходу.

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Кабина хлебовозки оказалась полностью разбитой. Но по счастливой случайности водитель хлебовозки не пострадал.

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 Теги: Mercedes, хлебовозка, ДТП

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Сегодня, 07:45 » Автор: Евгений Шевченко
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