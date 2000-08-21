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В Китае испытали гигантский самолет-амфибию. Видео
Длительность тестового полета составила около часа.
Крупнейший в мире китайский самолет-амфибия AG600 успешно совершил перелет из города Чжухай провинции Гуандун в город Цзинмэнь провинции Хубэй, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Главное.
Теперь судно готово к началу тестовых испытаний на водной поверхности.
Самолет-амфибия AG600 впервые взлетел в декабре 2017 года. Во время первого своего полета он провел в небе около часа.
Судно предназначено для тушения пожаров и проведения спасательных работ на воде. Кроме того, AG600 может оснащаться дополнительным оборудованием для мониторинга морской среды, пассажирских и грузовых перевозок
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На борту воздушного судна могут находиться 50 человек во время морских поисковых операций. Самолет может пролететь 4,5 тыс. км. Его взлетный вес составляет 53,5 т. Длина корпуса воздушного судна - 39,3 м, размах крыла - 38,8 м.
Крупнейший в мире китайский самолет-амфибия AG600 успешно совершил перелет из города Чжухай провинции Гуандун в город Цзинмэнь провинции Хубэй, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Главное.
Теперь судно готово к началу тестовых испытаний на водной поверхности.
Самолет-амфибия AG600 впервые взлетел в декабре 2017 года. Во время первого своего полета он провел в небе около часа.
Судно предназначено для тушения пожаров и проведения спасательных работ на воде. Кроме того, AG600 может оснащаться дополнительным оборудованием для мониторинга морской среды, пассажирских и грузовых перевозок
Читайте также: В НАСА огласили прогноз о жизни на Земле
На борту воздушного судна могут находиться 50 человек во время морских поисковых операций. Самолет может пролететь 4,5 тыс. км. Его взлетный вес составляет 53,5 т. Длина корпуса воздушного судна - 39,3 м, размах крыла - 38,8 м.
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