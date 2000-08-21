» » В Китае испытали гигантский самолет-амфибию. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

В Китае испытали гигантский самолет-амфибию. Видео

В Китае испытали гигантский самолет-амфибию. Видео Длительность тестового полета составила около часа.

Крупнейший в мире китайский самолет-амфибия AG600 успешно совершил перелет из города Чжухай провинции Гуандун в город Цзинмэнь провинции Хубэй, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Главное.

Теперь судно готово к началу тестовых испытаний на водной поверхности.

Самолет-амфибия AG600 впервые взлетел в декабре 2017 года. Во время первого своего полета он провел в небе около часа.

Судно предназначено для тушения пожаров и проведения спасательных работ на воде. Кроме того, AG600 может оснащаться дополнительным оборудованием для мониторинга морской среды, пассажирских и грузовых перевозок

Читайте также: В НАСА огласили прогноз о жизни на Земле

На борту воздушного судна могут находиться 50 человек во время морских поисковых операций. Самолет может пролететь 4,5 тыс. км. Его взлетный вес составляет 53,5 т. Длина корпуса воздушного судна - 39,3 м, размах крыла - 38,8 м.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Китай, самолет

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 08:44 » Автор: Евгений Шевченко
     1062
     0

Похожие новости по теме

В Китае самолет-амфибия совершил первый тестовый полет. Видео В Китае самолет-амфибия совершил первый тестовый полет. Видео

В Китае испытали крупнейший в мире самолет-амфибию

В России во время авиашоу рухнул самолет. Видео В России во время авиашоу рухнул самолет. Видео

В результате инцидента погиб пилот воздушного судна.

В Китае испытали крупнейший в мире самолет-амфибию. Видео В Китае испытали крупнейший в мире самолет-амфибию. Видео

Китай строит AG600 для спасательных операций и борьбы с лесными пожарами.

Крупнейший в мире пожарный самолет. Видео Крупнейший в мире пожарный самолет. Видео

Самолет может вмещать до 74200 литров воды и похвастать дальностью полета в 6400 километров.

ЧП в Астане: самолет совершил аварийную посадку без шасси. Видео ЧП в Астане: самолет совершил аварийную посадку без шасси. Видео

Самолет принадлежит казахстанской авиакомпании Bek Air.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх