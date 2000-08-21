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Известный украинский боксер зажег в "Танцах со звездами". Видео

Известный украинский боксер зажег в "Танцах со звездами". ВидеоБеринчик станцевал вместе с Екатериной Белявской.

Украинский легковес Денис Беринчик (9-0, 6 КО) дебютировал в шоу «Танцы со звездами».

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на xsport.

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В воскресенье боксер вместе со звездой шоу «Танцуют все» Екатериной Белявской исполнил аргентинское танго под песню группы «Океан Эльзы» «Без бою».


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 Теги: Беринчик, Танцы со звездами

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Сегодня, 10:44 » Автор: Ирина Шевченко
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