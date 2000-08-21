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Украинский боксер эффектно "вырубил" своего соперника. Видео

Украинский боксер эффектно "вырубил" своего соперника. ВидеоУкраинский боксер нокаутировал соперника уже в первом раунде.

Владислав Сиренко продолжает побеждать на старте своей профессиональной карьеры.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на champion.

На этот раз досталось конголезцу Роки Каленга, которого украинский боксер нокаутировал в первом раунде боя, который проходил в южно-африканской Претории.

Сиренко немного примерялся к противнику на старте поединка, а затем провел поразительную атаку, которая завершилась ударом левым боковым по корпусу.

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Это девятая победа в девяти боях для 23-летнего Сиренко. Восемь из них завершились нокаутами в первом раунде.

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 Теги: украинский боксер, нокаут

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Сегодня, 12:29 » Автор: Ирина Шевченко
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