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В Лондоне прошел чемпионат мира по подводным шахматам. Видео

В Лондоне прошел чемпионат мира по подводным шахматам. ВидеоЧтобы сделать свой ход, шахматист должен нырнуть под воду.

В Лондоне прошел чемпионат мира по шахматам в бассейне.

Общие правила игры - неизменны, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

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Однако, чтобы сделать свой ход, шахматист должен нырнуть под воду. Доски и фигуры прикрепленны ко дну магнитами. Игра проходит в 4 раунда, длительностью до 40 мин.

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 Теги: подводные шахматы, чемпионат мира

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Сегодня, 14:02 » Автор: Ирина Шевченко
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