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В Лондоне прошел чемпионат мира по подводным шахматам. Видео
Чтобы сделать свой ход, шахматист должен нырнуть под воду.
В Лондоне прошел чемпионат мира по шахматам в бассейне.
Общие правила игры - неизменны, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Читайте также: Анна Музычук проиграла в финале чемпионата мира по шахматам
Однако, чтобы сделать свой ход, шахматист должен нырнуть под воду. Доски и фигуры прикрепленны ко дну магнитами. Игра проходит в 4 раунда, длительностью до 40 мин.
В Лондоне прошел чемпионат мира по шахматам в бассейне.
Общие правила игры - неизменны, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Читайте также: Анна Музычук проиграла в финале чемпионата мира по шахматам
Однако, чтобы сделать свой ход, шахматист должен нырнуть под воду. Доски и фигуры прикрепленны ко дну магнитами. Игра проходит в 4 раунда, длительностью до 40 мин.
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