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Масштабный пожар на Харьковщине: новые подробности. Видео
Пожар на свалке в Балаклее квалифицировали как поджог.
В полиции Харьковской области расценивают как поджог вчерашнее возгорание на свалке под городом Балаклея.
Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
"Следователем факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Причины пожара устанавливаются", - говорится в сообщении.
В то же время сотрудники полиции обращаются к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об этом событии, с просьбой обращаться в Балаклейский ОП ГУНП в Харьковской области по адресу: ул.Октябрьская, 33, по телефонам: 102 и 2-09-02.
Напомним , сегодня в 12:05 в ГосЧС поступило сообщение о том, что в городе Балаклея Харьковской области горит свалка, существует угроза распространения огня.
К месту пожара были направлены 8 автоцистерн, вертолет Ми-8 ГСЧС, а также 4 автоцистерны предприятий района (МПК-Андреевка, в/ч А-1352, лесхоз, ЧП "Рассвет").
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Пожарные добавили, что на месте происшествия было обнаружено, что горит несанкционированная свалка на площади 1,5 га и есть угроза возгорания городской свалки. Площадь городской свалки - 17 га, глубина залегания - 4,5 м. В 16:05 вертолет Ми-8 ГСЧС начал тушение пожара.
В полиции Харьковской области расценивают как поджог вчерашнее возгорание на свалке под городом Балаклея.
Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
"Следователем факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Причины пожара устанавливаются", - говорится в сообщении.
В то же время сотрудники полиции обращаются к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об этом событии, с просьбой обращаться в Балаклейский ОП ГУНП в Харьковской области по адресу: ул.Октябрьская, 33, по телефонам: 102 и 2-09-02.
Напомним , сегодня в 12:05 в ГосЧС поступило сообщение о том, что в городе Балаклея Харьковской области горит свалка, существует угроза распространения огня.
К месту пожара были направлены 8 автоцистерн, вертолет Ми-8 ГСЧС, а также 4 автоцистерны предприятий района (МПК-Андреевка, в/ч А-1352, лесхоз, ЧП "Рассвет").
Читайте также: Масштабный пожар ликвидировали на Харьковщине. Видео
Пожарные добавили, что на месте происшествия было обнаружено, что горит несанкционированная свалка на площади 1,5 га и есть угроза возгорания городской свалки. Площадь городской свалки - 17 га, глубина залегания - 4,5 м. В 16:05 вертолет Ми-8 ГСЧС начал тушение пожара.
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