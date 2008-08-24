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Смертельная авария в Кривом Роге: кадры с места трагедии. Видео

Смертельная авария в Кривом Роге: кадры с места трагедии. ВидеоВ городе объявлен план "Перехват".

В Кривом Роге на Днепропетровщине объявлен план "Перехват" - полиция разыскивает водителя темно-синий "ВАЗ" и его водителя, который насмерть сбил 5-летнюю девочку, после чего скрылся с места ДТП.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 5 канал.

Трагедия произошла в одном из спальных районов города накануне вечером, в 19 часов воскресенья. Две девочки выбежали на проезжую часть внезапно, но водитель не отреагировал и сбил одну из них.

Очевидцы утверждают - после удара он просто поехал дальше, даже не остановившись. "Скорую" для ребенка вызвал водитель, который ехал мимо. Врачи, прибывшие на место аварии, в течение 10 минут пытались реанимировать девочку, но ее травмы оказались несовместимыми с жизнью.

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"Ехала машина навстречу, синяя" 99-ка ".Сбила ребенка, объехала и исчезла во дворах. Мы остановились, вызвали" скорую ".... Съездили в полицию, посмотрели видео - ничего не видно. Запись оборвалась как раз на пешеходном , не видно ", - рассказал очевидец Денис.

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 Теги: ДТП, Кривой Рог

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Сегодня, 17:02 » Автор: Ирина Шевченко
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