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Раздел: Видеоновости  
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В Сети показали первый тизер "Игры престолов". Видео

В Сети показали первый тизер "Игры престолов". ВидеоТелеканал HBO представил промо-видео к предстоящему телесезону.

Американский телевизионный канал HBO 26 августа обнародовал первый видеоролик, в котором анонсировал выход будущих сезонов сериалов "Игра престолов", "Большая маленькая ложь", "Настоящий детектив" и других.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

О новых сезонах фэнтезийных и драматических сериалов компании HBO пока нет достаточно информации, поскольку съемки кинокартин длятся или находятся в состоянии постпродакшина. По неофициальным данным, премьера заключительного 8 сезона "Игры престолов" состоится летом 2019 года, "Настоящий детектив" – в январе 2019 года, а дата премьеры третьего сезона "Большая маленькая ложь" пока что не объявлена.

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Телеканал HBO представил промо-видео к предстоящему телесезону, в котором можно просмотреть как старые кадры из прошлых сезонов сериалов, так и наблюдать за новыми. Всего за сутки после публикации ролика его просмотрело почти полмиллиона YouTube-пользователей.

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 Теги: сеть, Видео, Игра Престолов

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Сегодня, 19:38 » Автор: Едгар Букмирза
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