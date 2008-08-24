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Американский боксер сбежал с ринга на первой секунде боя. Видео

Американский боксер сбежал с ринга на первой секунде боя. ВидеоТакой поступок зрители встретили громким гулом.

Курьезный случай произошел на турнире Premier Boxing Champions в Миннеаполисе (США). Американский боксер-тяжеловес Кертис Харпер отказался драться с нигерийцем Эфе Аджагбой и ушел с ринга, не нанеся ни одного удара.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

Внушительных размеров боец после стартового гонга перелез через канаты и демонстративно покинул зал.

Победа была присуждена Аджагбе, а Харпера, у которого в активе за восемь лет профессиональной карьеры 13 побед и шесть поражений, скорее всего, ждет дисквалификация.

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Позже американский боксер пояснил свое неспортивное поведение тем, что ему предложили очень скромный гонорар. По словам Харпера, он почувствовал, что его просто не уважают.

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 Теги: Американский боксер, Видео, ринг

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Сегодня, 22:58 » Автор: Едгар Букмирза
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