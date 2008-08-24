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Американский боксер сбежал с ринга на первой секунде боя. Видео
Такой поступок зрители встретили громким гулом.
Курьезный случай произошел на турнире Premier Boxing Champions в Миннеаполисе (США). Американский боксер-тяжеловес Кертис Харпер отказался драться с нигерийцем Эфе Аджагбой и ушел с ринга, не нанеся ни одного удара.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Внушительных размеров боец после стартового гонга перелез через канаты и демонстративно покинул зал.
Победа была присуждена Аджагбе, а Харпера, у которого в активе за восемь лет профессиональной карьеры 13 побед и шесть поражений, скорее всего, ждет дисквалификация.
Читайте также: Легендарный американский боксер завершил карьеру
Позже американский боксер пояснил свое неспортивное поведение тем, что ему предложили очень скромный гонорар. По словам Харпера, он почувствовал, что его просто не уважают.
Курьезный случай произошел на турнире Premier Boxing Champions в Миннеаполисе (США). Американский боксер-тяжеловес Кертис Харпер отказался драться с нигерийцем Эфе Аджагбой и ушел с ринга, не нанеся ни одного удара.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Внушительных размеров боец после стартового гонга перелез через канаты и демонстративно покинул зал.
Победа была присуждена Аджагбе, а Харпера, у которого в активе за восемь лет профессиональной карьеры 13 побед и шесть поражений, скорее всего, ждет дисквалификация.
Читайте также: Легендарный американский боксер завершил карьеру
Позже американский боксер пояснил свое неспортивное поведение тем, что ему предложили очень скромный гонорар. По словам Харпера, он почувствовал, что его просто не уважают.
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