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На европейском курорте выпал снег в конце августа. Видео

На европейском курорте выпал снег в конце августа. Видео

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