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На европейском курорте выпал снег в конце августа. Видео
Температура в регионе опустилась до нуля и ниже.
Жители немецких, австрийских и итальянских городов и деревень в предгорье Альп были вынуждены взять в руки лопаты. В ночь на воскресенье на регион обрушился сильнейший снегопад. Причиной стал холодный фронт, который движется по Центральной Европе и приносит снег на высотах более 2 тыс. метров, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Один из отелей под названием «Рудольфсхютте», расположенный на высоте более 2 тыс. метров, засыпало снегом практически полностью. Высота снежного покрова достигла 40 см. сотрудникам пришлось расчищать территорию, чтобы выбраться наружу.
Температура в регионе опустилась до нуля, а на отметке 3000 метров – до -8 градусов. Тем временем как еще в пятницу в этих местах воздух прогревался до +30 градусов.
Погодные условия привели к отмене некоторых спортивных событий летнего календаря. В Целль-ам-Зее был отменен велосипедный этап Ironman, поскольку часть маршрута завалена снегом.
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Между тем специалисты говорят, что августовский снег в Альпах случается каждые 10–20 лет. Синоптики обещают, что через несколько дней жара до 31 градуса в Австрию еще вернется, но это будет последний в этом году признак лета, после чего снова похолодает.
Жители немецких, австрийских и итальянских городов и деревень в предгорье Альп были вынуждены взять в руки лопаты. В ночь на воскресенье на регион обрушился сильнейший снегопад. Причиной стал холодный фронт, который движется по Центральной Европе и приносит снег на высотах более 2 тыс. метров, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Один из отелей под названием «Рудольфсхютте», расположенный на высоте более 2 тыс. метров, засыпало снегом практически полностью. Высота снежного покрова достигла 40 см. сотрудникам пришлось расчищать территорию, чтобы выбраться наружу.
Температура в регионе опустилась до нуля, а на отметке 3000 метров – до -8 градусов. Тем временем как еще в пятницу в этих местах воздух прогревался до +30 градусов.
Погодные условия привели к отмене некоторых спортивных событий летнего календаря. В Целль-ам-Зее был отменен велосипедный этап Ironman, поскольку часть маршрута завалена снегом.
Читайте также: Метро Нью-Йорка остановили из-за двух коз. Видео
Между тем специалисты говорят, что августовский снег в Альпах случается каждые 10–20 лет. Синоптики обещают, что через несколько дней жара до 31 градуса в Австрию еще вернется, но это будет последний в этом году признак лета, после чего снова похолодает.
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