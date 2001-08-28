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На Донеччине показали обновленный стадион. Видео
Стоимость реконструкции объекта составила 25 млн гривен.
В Доброполье (Донецкая обл.) после капитального ремонта открыли спортивный стадион под музыку, фейерверк и аплодисменты. Теперь здесь могут проводить различные соревнования и тренировки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Донецкие новости.
Прямо в день открытия ребята провели первую тренировку. Эмоций не скрывают. Ивану по душе новый стадион. «Впечатление хорошие, потому что до этого мы играли на рыхлом поле, а сейчас город сделал такой классный стадион. Трава искусственная, это очень хорошо влияет для наших тренировок», – сказал футболист.
Реконструкция стадиона длилась 2 года и обошлась в 25 млн грн. Львиную долю проекта профинансировала компания ДТЭК. «Благодаря сотрудничеству бизнеса, общества и власти город Доброполье развивается последние два года очень быстро. Мы видим реализацию новых проектов, мы видим сегодня новый стадион, аналогов которому нет в Донецкой области», – сообщила руководитель департамента по социальному развитию ДТЭК Виктория Гриб.
На новом стадионе обустроили беговые дорожки, заменили освещение и трибуны. «Стадион с искусственным покрытием, с дренажной системой, беговыми дорожками, рассчитан на 3700 посадочных мест, диодное освещении, экран полноценный. Все для того, чтобы проводить матчи высокого уровня», – рассказал заместитель Добропольского городского головы Алексей Галицкий.
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Здесь можно проводить не только футбольные матчи, но атлетические турниры.
В Доброполье (Донецкая обл.) после капитального ремонта открыли спортивный стадион под музыку, фейерверк и аплодисменты. Теперь здесь могут проводить различные соревнования и тренировки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Донецкие новости.
Прямо в день открытия ребята провели первую тренировку. Эмоций не скрывают. Ивану по душе новый стадион. «Впечатление хорошие, потому что до этого мы играли на рыхлом поле, а сейчас город сделал такой классный стадион. Трава искусственная, это очень хорошо влияет для наших тренировок», – сказал футболист.
Реконструкция стадиона длилась 2 года и обошлась в 25 млн грн. Львиную долю проекта профинансировала компания ДТЭК. «Благодаря сотрудничеству бизнеса, общества и власти город Доброполье развивается последние два года очень быстро. Мы видим реализацию новых проектов, мы видим сегодня новый стадион, аналогов которому нет в Донецкой области», – сообщила руководитель департамента по социальному развитию ДТЭК Виктория Гриб.
На новом стадионе обустроили беговые дорожки, заменили освещение и трибуны. «Стадион с искусственным покрытием, с дренажной системой, беговыми дорожками, рассчитан на 3700 посадочных мест, диодное освещении, экран полноценный. Все для того, чтобы проводить матчи высокого уровня», – рассказал заместитель Добропольского городского головы Алексей Галицкий.
Читайте также: На европейском курорте выпал снег в конце августа. Видео
Здесь можно проводить не только футбольные матчи, но атлетические турниры.
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