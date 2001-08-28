Раздел: Видеоновости
В Киеве прошел необычный чемпионат по рыбалке. Видео
Участие принимали люди в колясках.
Ловили рыбу, а потом выпускали ее на Жуковом острове столицы. Туда съехались люди с инвалидностью: на чемпионат по рыбалке. Это именно тот случай, когда присутствие на турнире гораздо важнее количества улова, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на invak.info.
Пытается не опоздать на турнир Александр Стадниченко. Он, правда, рыбачить не планирует. Но убежден - это и не главное.
Мужчина говорит: "Не обязательно участвовать. Просто провести хорошо время, пообщаться - это уже классный плюс".
После жеребьевки все разъезжаются по определенным местам, и, подкормив рыбу, берутся за дело. Светлана Трифонова участвует в соревнованиях ради сыновей. Им 11 и 15 лет, и они увлекаются рыбной ловлей.
Неизменный организатор чемпионата по рыбной ловле для людей с инвалидностью - Александр Пустовойт. Он оказался в коляске в 18 лет. Впрочем продолжил жить активно. Последние десять лет устраивает этот турнир.
"Для того, чтобы осуществить свою мечту, нужно что-то сделать. Поехать в магазин, купить снасти. Приехать сюда. Мы никого не привозим - все приезжают сами. Привозим сюда человека только один раз. Первый. Если он заболел этой рыбалкой - он наш. Этот процесс реабилитации так и получается, что человек потом вынужден что-то делать, чтобы это повторить", - рассказывает организатор.
В центре реабилитации на Жуковом острове под Киевом, который создал Александр Пустовойт, рыбачат каждый день. Впрочем собрать всех на крупные соревнования удается только раз в год. Доезжают сюда только самые активные колясочники.
Читайте также: На Донеччине показали обновленный стадион. Видео
Организатор говорит: "Публичных людей, или таких, которые живут обычной жизнью, сидя на колясках, я думаю, от всей общественности процентов 20. Это максимум".
Ловили рыбу, а потом выпускали ее на Жуковом острове столицы. Туда съехались люди с инвалидностью: на чемпионат по рыбалке. Это именно тот случай, когда присутствие на турнире гораздо важнее количества улова, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на invak.info.
Пытается не опоздать на турнир Александр Стадниченко. Он, правда, рыбачить не планирует. Но убежден - это и не главное.
Мужчина говорит: "Не обязательно участвовать. Просто провести хорошо время, пообщаться - это уже классный плюс".
После жеребьевки все разъезжаются по определенным местам, и, подкормив рыбу, берутся за дело. Светлана Трифонова участвует в соревнованиях ради сыновей. Им 11 и 15 лет, и они увлекаются рыбной ловлей.
Неизменный организатор чемпионата по рыбной ловле для людей с инвалидностью - Александр Пустовойт. Он оказался в коляске в 18 лет. Впрочем продолжил жить активно. Последние десять лет устраивает этот турнир.
"Для того, чтобы осуществить свою мечту, нужно что-то сделать. Поехать в магазин, купить снасти. Приехать сюда. Мы никого не привозим - все приезжают сами. Привозим сюда человека только один раз. Первый. Если он заболел этой рыбалкой - он наш. Этот процесс реабилитации так и получается, что человек потом вынужден что-то делать, чтобы это повторить", - рассказывает организатор.
В центре реабилитации на Жуковом острове под Киевом, который создал Александр Пустовойт, рыбачат каждый день. Впрочем собрать всех на крупные соревнования удается только раз в год. Доезжают сюда только самые активные колясочники.
Читайте также: На Донеччине показали обновленный стадион. Видео
Организатор говорит: "Публичных людей, или таких, которые живут обычной жизнью, сидя на колясках, я думаю, от всей общественности процентов 20. Это максимум".
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
174
0
Также советуем посмотреть
- Свежие анекдоты для тех, кто любит заканчивать день на позитиве
- Животные-проказники, пойманные «на горячем»
- «Шедевры» от архитекторов и строителей, решивших сымпровизировать
- Смех, да и только: если бы в новостях рассказывали лишь о потешных питомцах
- Уморительные фотки людей, у которых надо отобрать водительские права
- Порошенко высказался на тему «федерализации» Украины
- Остроумные комиксы для тех, кто готов посмеяться над собой
- Стало известно, сколько украинцев получили «карту поляка»
- Находчивые воры оставили деревянные винтовки на месте украденных
- На Луганщине третьи сутки горит химзавод «Азот»
- Волкер і Сурков обговорюватимуть одну важливу тему
- В соцсетях посмеялись над "приключениями" баржи с херсонскими арбузами
- Что остановило Путина в Украине
- Сеть развеселили российские пенсионерки, уничтожившие «вражескую» технику Apple
- «Мама на вырост купила»: Климкин насмешил соцсети джинсами не по размеру
- Демократия – это возможность смеяться над своим правителем
- Вот это шоу: в зоопарке устроили ежегодную церемонию взвешивания зверей
- Зачем Украине нужна армия
- Улыбаемся: подборка свежих анекдотов на все случаи жизни
- Про незалежне майбутнє України
- Сеть насмешила модель, разгадавшая «коварный» план друзей с тортом
- РосСМИ насмешили очередным фейком об украинцах
- Парад, як потужний поштовх
- На Донбассе третьи сутки закрыт пункт пропуска Майорское
- История про дружбу
- Юмористы придумали, как "отблагодарить" Супрун за ее советы
- В США призрак ребенка угодил в объектив камеры
- Крым настигла новая катастрофа
- Эту историю про Маккейна вряд ли расскажут по телевизору
- Заботливый парень сделал пьяную возлюбленную звездой Сети
Оставьте свой комментарий