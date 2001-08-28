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В Киеве прошел необычный чемпионат по рыбалке. Видео

В Киеве прошел необычный чемпионат по рыбалке. Видео Участие принимали люди в колясках.

Ловили рыбу, а потом выпускали ее на Жуковом острове столицы. Туда съехались люди с инвалидностью: на чемпионат по рыбалке. Это именно тот случай, когда присутствие на турнире гораздо важнее количества улова, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на invak.info.

Пытается не опоздать на турнир Александр Стадниченко. Он, правда, рыбачить не планирует. Но убежден - это и не главное.

Мужчина говорит: "Не обязательно участвовать. Просто провести хорошо время, пообщаться - это уже классный плюс".

После жеребьевки все разъезжаются по определенным местам, и, подкормив рыбу, берутся за дело. Светлана Трифонова участвует в соревнованиях ради сыновей. Им 11 и 15 лет, и они увлекаются рыбной ловлей.

Неизменный организатор чемпионата по рыбной ловле для людей с инвалидностью - Александр Пустовойт. Он оказался в коляске в 18 лет. Впрочем продолжил жить активно. Последние десять лет устраивает этот турнир.

"Для того, чтобы осуществить свою мечту, нужно что-то сделать. Поехать в магазин, купить снасти. Приехать сюда. Мы никого не привозим - все приезжают сами. Привозим сюда человека только один раз. Первый. Если он заболел этой рыбалкой - он наш. Этот процесс реабилитации так и получается, что человек потом вынужден что-то делать, чтобы это повторить", - рассказывает организатор.

В центре реабилитации на Жуковом острове под Киевом, который создал Александр Пустовойт, рыбачат каждый день. Впрочем собрать всех на крупные соревнования удается только раз в год. Доезжают сюда только самые активные колясочники.

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Организатор говорит: "Публичных людей, или таких, которые живут обычной жизнью, сидя на колясках, я думаю, от всей общественности процентов 20. Это максимум".

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 Теги: рыбалка, чемпионат

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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