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Летающий автомобиль прошел зрелищные испытания. Видео
Машина сможет перемещать человека на расстояние до 40 километров.
Недавно на сервисе YouTube появилось видео с испытаниями одноместной летающей машины BlackFly, которое провел канадский стартап Opener, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.
На ролике видно, как автомобиль пролетает над землей и поверхностью воды. Устройство напоминает лодку с небольшими крыльями, расположенными спереди и сзади корпуса.
Результат пошуку зображень за запитом "opener blackfly"
Как уточняется на сайте разработчика, автомобиль может взлетать вертикально вверх и приземляться на траву, снег, лед и асфальт. Он легко управляется при помощи джойстика и помещается в небольшой фургон. Машина способна переместить одного человека, который должен быть не выше 198 сантиметров и не тяжелее 113 килограммов, на расстояние до 40 километров.
Добавим, что команда китайских ученых представила концепт гиперзвукового пассажирского самолета, способного преодолеть расстояние между Пекином и Нью-Йорком за 2:00. Самолет будет развивать скорость, в пять раз превышает звуковую - свыше 6000 км/ч. Отмечается, что эта разработка - побочный продукт военной программы по созданию крылатых ракет.
Расстояние от Пекина до Нью-Йорка в 11 000 километров такой лайнер сможет преодолеть в семь раз быстрее, чем любой современный самолет, рассказал руководитель проекта Цуй Кай. Ранее подобные концепты предлагала только американская компания «Boeing».
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Относительно технических особенностей будущего самолета, конструкторы сообщают, что крылья лайнера будут двухслойными. Два выходят из середины фюзеляжа, а третье - с задней части самолета. Это чем-то напоминает биплан или носитель, используют в NASA для запуска шаттлов. Такая конструкция, по мнению ученых, позволит лайнеру нести тяжелые грузы.
Недавно на сервисе YouTube появилось видео с испытаниями одноместной летающей машины BlackFly, которое провел канадский стартап Opener, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.
На ролике видно, как автомобиль пролетает над землей и поверхностью воды. Устройство напоминает лодку с небольшими крыльями, расположенными спереди и сзади корпуса.
Результат пошуку зображень за запитом "opener blackfly"
Как уточняется на сайте разработчика, автомобиль может взлетать вертикально вверх и приземляться на траву, снег, лед и асфальт. Он легко управляется при помощи джойстика и помещается в небольшой фургон. Машина способна переместить одного человека, который должен быть не выше 198 сантиметров и не тяжелее 113 килограммов, на расстояние до 40 километров.
Добавим, что команда китайских ученых представила концепт гиперзвукового пассажирского самолета, способного преодолеть расстояние между Пекином и Нью-Йорком за 2:00. Самолет будет развивать скорость, в пять раз превышает звуковую - свыше 6000 км/ч. Отмечается, что эта разработка - побочный продукт военной программы по созданию крылатых ракет.
Расстояние от Пекина до Нью-Йорка в 11 000 километров такой лайнер сможет преодолеть в семь раз быстрее, чем любой современный самолет, рассказал руководитель проекта Цуй Кай. Ранее подобные концепты предлагала только американская компания «Boeing».
Читайте также: В Киеве прошел необычный чемпионат по рыбалке. Видео
Относительно технических особенностей будущего самолета, конструкторы сообщают, что крылья лайнера будут двухслойными. Два выходят из середины фюзеляжа, а третье - с задней части самолета. Это чем-то напоминает биплан или носитель, используют в NASA для запуска шаттлов. Такая конструкция, по мнению ученых, позволит лайнеру нести тяжелые грузы.
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