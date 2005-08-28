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Летающий автомобиль прошел зрелищные испытания. Видео

Летающий автомобиль прошел зрелищные испытания. Видео Машина сможет перемещать человека на расстояние до 40 километров.

Недавно на сервисе YouTube появилось видео с испытаниями одноместной летающей машины BlackFly, которое провел канадский стартап Opener, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.

На ролике видно, как автомобиль пролетает над землей и поверхностью воды. Устройство напоминает лодку с небольшими крыльями, расположенными спереди и сзади корпуса.

Результат пошуку зображень за запитом "opener blackfly"

Как уточняется на сайте разработчика, автомобиль может взлетать вертикально вверх и приземляться на траву, снег, лед и асфальт. Он легко управляется при помощи джойстика и помещается в небольшой фургон. Машина способна переместить одного человека, который должен быть не выше 198 сантиметров и не тяжелее 113 килограммов, на расстояние до 40 километров.

Добавим, что команда китайских ученых представила концепт гиперзвукового пассажирского самолета, способного преодолеть расстояние между Пекином и Нью-Йорком за 2:00. Самолет будет развивать скорость, в пять раз превышает звуковую - свыше 6000 км/ч. Отмечается, что эта разработка - побочный продукт военной программы по созданию крылатых ракет.

Расстояние от Пекина до Нью-Йорка в 11 000 километров такой лайнер сможет преодолеть в семь раз быстрее, чем любой современный самолет, рассказал руководитель проекта Цуй Кай. Ранее подобные концепты предлагала только американская компания «Boeing».

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Относительно технических особенностей будущего самолета, конструкторы сообщают, что крылья лайнера будут двухслойными. Два выходят из середины фюзеляжа, а третье - с задней части самолета. Это чем-то напоминает биплан или носитель, используют в NASA для запуска шаттлов. Такая конструкция, по мнению ученых, позволит лайнеру нести тяжелые грузы.

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 Теги: автомобиль, испытания

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Сегодня, 07:20 » Автор: Евгений Шевченко
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