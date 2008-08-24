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Эпатажный российский певец "отличился" скандалом в аэропорту. Видео

Эпатажный российский певец "отличился" скандалом в аэропорту. ВидеоАртист высказал возмущение службе безопасности, которая долго его досматривала.

Сергей Зверев, которому, кстати, уже 55 лет, устроил скандал в аэропорту Иркутска.

Ему не понравилось, что служба безопасности очень долго его досматривала, так как постоянно срабатывал металлодетектор, пишет Хроника.инфо со ссылкой на КП в Украине.

По данным пользователя, поделившего видео, инцидент произошел 22 августа.

Артист возмущался, что его несколько раз заставляли снова и снова проходить "рамку" "из-за крестика на шее и молнии на штанах"

- Давайте не будем нервы делать мне!... У меня две молнии на штанах, и вы мне нервы делаете, чтобы показать людям, какие вы крутые! Владельцы мира! - возмутился Зверев.

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Причиной такой нервозности стало то, что он боялся опоздать на свой самолет.

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 Теги: Сергей Зверев, скандал

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Сегодня, 09:35 » Автор: Ирина Шевченко
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