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В Черновцах чиновник напал на таксиста. Видео

В Черновцах чиновник напал на таксиста. ВидеоПо словам очевидцев, драка произошла без причины.

В Черновцах чиновник подрался с таксистом прямо на проезжей части.

Короткую, но эмоциональную драку сняла пассажирка такси, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

По словам женщины, дорогая иномарка без причины подрезала таксиста, с авто вышел человек и бросился с пинками на водителя такси.

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Черновицкие пользователи фейсбука нападающего быстро нашли - им оказался начальник отдела работы с обращениями граждан областной госадминистрации.

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 Теги: драка, чиновник

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Сегодня, 11:08 » Автор: Ирина Шевченко
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