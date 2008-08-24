Десятки мигрантов "взяли штурмом" пляж в Испании. Видео

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В Сети показали высадку нелегалов в Испании. Видео 30 человек на надувной лодке подплыли к пляжу недалеко от Альхесирас.

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