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Десятки мигрантов "взяли штурмом" пляж в Испании. Видео
И "атаковали" шикарный отель.
В воскресенье, 26 августа, надувная лодка с пятьюдесятью нелегалами причалила к испанскому пляжу Барроса на курорте Коста де ла Лус. После беженцы ринулись в пятизвездочный отель.
Все это произошло за считанные минуты на глазах туристов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Фокус.
Местные правоохранители перехватили 25 мигрантов, 19 из них оказались несовершеннолетними. Все они – граждане Марокко.
Местное издание Diario de Cádiz пишет, что шесть человек доставили в центр содержания мигрантов. В ближайшее время их отправят обратно в Марокко. Несовершеннолетние пока останутся в Испании, их определят в молодежные центры.
Читайте также: В Испании на пляж высадились нелегалы. Видео
"Никого из них не арестовали, они не совершили никакого преступления", – говорится в сообщении местных властей.
В воскресенье, 26 августа, надувная лодка с пятьюдесятью нелегалами причалила к испанскому пляжу Барроса на курорте Коста де ла Лус. После беженцы ринулись в пятизвездочный отель.
Все это произошло за считанные минуты на глазах туристов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Фокус.
Местные правоохранители перехватили 25 мигрантов, 19 из них оказались несовершеннолетними. Все они – граждане Марокко.
Местное издание Diario de Cádiz пишет, что шесть человек доставили в центр содержания мигрантов. В ближайшее время их отправят обратно в Марокко. Несовершеннолетние пока останутся в Испании, их определят в молодежные центры.
Читайте также: В Испании на пляж высадились нелегалы. Видео
"Никого из них не арестовали, они не совершили никакого преступления", – говорится в сообщении местных властей.
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