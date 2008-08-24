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Десятки мигрантов "взяли штурмом" пляж в Испании. Видео

Десятки мигрантов "взяли штурмом" пляж в Испании. ВидеоИ "атаковали" шикарный отель.

В воскресенье, 26 августа, надувная лодка с пятьюдесятью нелегалами причалила к испанскому пляжу Барроса на курорте Коста де ла Лус. После беженцы ринулись в пятизвездочный отель.

Все это произошло за считанные минуты на глазах туристов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Фокус.

Местные правоохранители перехватили 25 мигрантов, 19 из них оказались несовершеннолетними. Все они – граждане Марокко.

Местное издание Diario de Cádiz пишет, что шесть человек доставили в центр содержания мигрантов. В ближайшее время их отправят обратно в Марокко. Несовершеннолетние пока останутся в Испании, их определят в молодежные центры.

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"Никого из них не арестовали, они не совершили никакого преступления", – говорится в сообщении местных властей.

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 Теги: мигранты, Испания

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Сегодня, 12:44 » Автор: Ирина Шевченко
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