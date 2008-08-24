» » Вокруг львовского бронетанкового завода разгорелся скандал. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Вокруг львовского бронетанкового завода разгорелся скандал. Видео

Вокруг львовского бронетанкового завода разгорелся скандал. ВидеоВо Львове пикетировали бронетанковый завод.
 
Сегодня, 28-го августа, работники бронетанкового завода пикетировали предприятие из-за возвращения на работу экс-директора Романа Тымкива.

Об этом рассказали в пресс-службе патрульной полиции Львовской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на 032.ua.

В правоохранительных органах отмечают, что у руководителя бронетанкового завода и его заместителя истек срок отстранения от должности, поэтому сегодня они должны были вернуться на свои рабочие места. Однако работники предприятия были против этого, поэтому заблокировали им вход на завод.

Читайте также: Угроза жизни военных: вокруг киевского завода разгорелся скандал

Добавим, что летом прошлого года Романа Тымкива заподозрили в финансовых махинациях на сумму 2,5 миллиона гривен. Его задержали сотрудники НАБУ. Впоследствии за него заплатили залог, равный двум миллионам гривен, после чего Тымкив вышел на свободу.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: бронетанковый завод, скандал

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:35 » Автор: Ирина Шевченко
     267
     0

Похожие новости по теме

На Виннитчине разгорелся громкий скандал вокруг старинной сахароварни. Видео На Виннитчине разгорелся громкий скандал вокруг старинной сахароварни. Видео

В Винницкой области нелегально разбирают старинную сахароварню Потоцких.

Протестующие работники завода разгромили офис руководителя. Видео Протестующие работники завода разгромили офис руководителя. Видео

Инцидент произошел на предприятии General Motors.

В Киеве арестовали директора Львовского бронетанкового завода. Видео В Киеве арестовали директора Львовского бронетанкового завода. Видео

Суд установил залог в размере 2 млн гривен.

Турчинов придирчиво осмотрел продукцию Житомирского бронетанкового завода. Видео Турчинов придирчиво осмотрел продукцию Житомирского бронетанкового завода. Видео

Украина своими силами восстанавливает военный потенциал страны.

С киевского бронетанкового сперли запчастей на 7 миллионов. Видео С киевского бронетанкового сперли запчастей на 7 миллионов. Видео

Генеральная прокуратура Украины на киевском бронетанковом заводе выявила недостаток узлов и агрегатов на общую сумму в 7 миллионов гривен

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх