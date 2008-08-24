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Вокруг львовского бронетанкового завода разгорелся скандал. Видео
Во Львове пикетировали бронетанковый завод.
Сегодня, 28-го августа, работники бронетанкового завода пикетировали предприятие из-за возвращения на работу экс-директора Романа Тымкива.
Об этом рассказали в пресс-службе патрульной полиции Львовской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на 032.ua.
В правоохранительных органах отмечают, что у руководителя бронетанкового завода и его заместителя истек срок отстранения от должности, поэтому сегодня они должны были вернуться на свои рабочие места. Однако работники предприятия были против этого, поэтому заблокировали им вход на завод.
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Добавим, что летом прошлого года Романа Тымкива заподозрили в финансовых махинациях на сумму 2,5 миллиона гривен. Его задержали сотрудники НАБУ. Впоследствии за него заплатили залог, равный двум миллионам гривен, после чего Тымкив вышел на свободу.
Сегодня, 28-го августа, работники бронетанкового завода пикетировали предприятие из-за возвращения на работу экс-директора Романа Тымкива.
Об этом рассказали в пресс-службе патрульной полиции Львовской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на 032.ua.
В правоохранительных органах отмечают, что у руководителя бронетанкового завода и его заместителя истек срок отстранения от должности, поэтому сегодня они должны были вернуться на свои рабочие места. Однако работники предприятия были против этого, поэтому заблокировали им вход на завод.
Читайте также: Угроза жизни военных: вокруг киевского завода разгорелся скандал
Добавим, что летом прошлого года Романа Тымкива заподозрили в финансовых махинациях на сумму 2,5 миллиона гривен. Его задержали сотрудники НАБУ. Впоследствии за него заплатили залог, равный двум миллионам гривен, после чего Тымкив вышел на свободу.
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