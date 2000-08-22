В Сети показали драку на похоронах военного во Львове. Видео

Отец просил не препятствовать захоронению.



В воскресенье, 26 августа, во Львове около сотни мужчин в черных футболках пытались помешать захоронению 21-летнего украинского военного Марьяна Найды.



Об этом в Facebook написал бывший директор "Лычаковского кладбища" Игорь Гавришкевич, пишет



На похоронах Марьяна Найды присутствовали около ста мужчин в черных футболках. Они хотели, чтобы украинского военного похоронили по определенному ритуалу – с топором.



"В их разговоре было слышно о язычестве, о Рунвире и официально в микрофон о том, как хоронили викингов с мечом и топором, о якобы завещании погибшего похоронить его по их обычаю, потому что он был их другом. Один из мужчин в черной футболке таки положил топор в гроб и напомнил о традиции сожжения",– говорится в сообщении Гавришкевича.



По его словам, когда отец Степан Сус просил не препятствовать захоронению, эти мужчины в черных футболках, которые представились друзьями погибшего, начали нецензурно выражаться и угрожали ему.



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Поэтому отец напомнил всем присутствующим, что при отсутствии письменного завещания умершего обряд погребения определяют его ближайшие родственники. Поэтому после конфликта мать погибшего согласилась, чтобы ее сына похоронили с топором в гробу.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В воскресенье, 26 августа, во Львове около сотни мужчин в черных футболках пытались помешать захоронению 21-летнего украинского военного Марьяна Найды.Об этом в Facebook написал бывший директор "Лычаковского кладбища" Игорь Гавришкевич, пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua На похоронах Марьяна Найды присутствовали около ста мужчин в черных футболках. Они хотели, чтобы украинского военного похоронили по определенному ритуалу – с топором."В их разговоре было слышно о язычестве, о Рунвире и официально в микрофон о том, как хоронили викингов с мечом и топором, о якобы завещании погибшего похоронить его по их обычаю, потому что он был их другом. Один из мужчин в черной футболке таки положил топор в гроб и напомнил о традиции сожжения",– говорится в сообщении Гавришкевича.По его словам, когда отец Степан Сус просил не препятствовать захоронению, эти мужчины в черных футболках, которые представились друзьями погибшего, начали нецензурно выражаться и угрожали ему.Поэтому отец напомнил всем присутствующим, что при отсутствии письменного завещания умершего обряд погребения определяют его ближайшие родственники. Поэтому после конфликта мать погибшего согласилась, чтобы ее сына похоронили с топором в гробу.



