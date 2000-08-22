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В Сети показали драку на похоронах военного во Львове. Видео
Отец просил не препятствовать захоронению.
В воскресенье, 26 августа, во Львове около сотни мужчин в черных футболках пытались помешать захоронению 21-летнего украинского военного Марьяна Найды.
Об этом в Facebook написал бывший директор "Лычаковского кладбища" Игорь Гавришкевич, пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
На похоронах Марьяна Найды присутствовали около ста мужчин в черных футболках. Они хотели, чтобы украинского военного похоронили по определенному ритуалу – с топором.
"В их разговоре было слышно о язычестве, о Рунвире и официально в микрофон о том, как хоронили викингов с мечом и топором, о якобы завещании погибшего похоронить его по их обычаю, потому что он был их другом. Один из мужчин в черной футболке таки положил топор в гроб и напомнил о традиции сожжения",– говорится в сообщении Гавришкевича.
По его словам, когда отец Степан Сус просил не препятствовать захоронению, эти мужчины в черных футболках, которые представились друзьями погибшего, начали нецензурно выражаться и угрожали ему.
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Поэтому отец напомнил всем присутствующим, что при отсутствии письменного завещания умершего обряд погребения определяют его ближайшие родственники. Поэтому после конфликта мать погибшего согласилась, чтобы ее сына похоронили с топором в гробу.
В воскресенье, 26 августа, во Львове около сотни мужчин в черных футболках пытались помешать захоронению 21-летнего украинского военного Марьяна Найды.
Об этом в Facebook написал бывший директор "Лычаковского кладбища" Игорь Гавришкевич, пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
На похоронах Марьяна Найды присутствовали около ста мужчин в черных футболках. Они хотели, чтобы украинского военного похоронили по определенному ритуалу – с топором.
"В их разговоре было слышно о язычестве, о Рунвире и официально в микрофон о том, как хоронили викингов с мечом и топором, о якобы завещании погибшего похоронить его по их обычаю, потому что он был их другом. Один из мужчин в черной футболке таки положил топор в гроб и напомнил о традиции сожжения",– говорится в сообщении Гавришкевича.
По его словам, когда отец Степан Сус просил не препятствовать захоронению, эти мужчины в черных футболках, которые представились друзьями погибшего, начали нецензурно выражаться и угрожали ему.
Читайте также: В Сети показали цыганский лагерь во Львове после разгрома. Фото
Поэтому отец напомнил всем присутствующим, что при отсутствии письменного завещания умершего обряд погребения определяют его ближайшие родственники. Поэтому после конфликта мать погибшего согласилась, чтобы ее сына похоронили с топором в гробу.
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