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В зоне ООС зафиксировали провокации со стороны боевиков. Видео

В зоне ООС зафиксировали провокации со стороны боевиков. Видео Российско-оккупационные войска нарушают перемирие.

Под Горловкой оккупанты устраивают провокации, поджигая лесополосу. Делают они это для того, чтобы за огнем и дымом прикрыть обстрелы укреплений ВСУ, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BETA.

В этом районе позиции украинских солдат расположены очень близко к противнику, враг постоянно здесь совершает обстрелы чтобы спровоцировать бойцов ОС на ответный огонь. Для скрытия обстрелов, оккупанты поджигают лесополосу, дым и пепел накрывает наши позиции - говорит военный Владислав.

Противник не ограничивается только стрелковым оружием, под Горловкой он применяет минометы и гранатометы. Бывает такое, что огонь подходит на расстояние до 5 метров перед позициями ВСУ.

Не так давно, боевик «ДНР» с позывным «Фермер» заявил, что ВСУ пытаются «захватить» оккупированную Горловку, чтобы «забрать» предприятия.

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В свою очередь, вражеские ДРГ не боятся близко подходить к позициям ВСУ, боевики останавливаются на расстоянии 250-300 метров от укреплений и открывают огонь.

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 Теги: Горловка, провокации

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Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
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