Дизайнер показал концепт инновационного ноутбука. Видео

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Окончательное решение по внешнему виду устройства ещё не принято.

В Тбилиси танцующий мужчина в костюме Санта-Клауса вынес MacBook из магазина, торгующего техникой Apple.

Рассмотрим детально продукт 2013 года от компании Apple - MacBook Air. Хотя дизайн устройства остался неизменным с 2011 года, новый MacBook Airо получил увеличенное время работы в автономном режиме - до 12 часов, благодаря интеллектуальным режимам энергосбережения, новые адаптеры Wi-Fi и вообще Apple обещают 40% рост