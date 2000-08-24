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Дизайнер показал концепт инновационного ноутбука. Видео
Для примера использовался MacBook Pro.
Турецкий дизайнер Фуркан Касап (Furkan Kasap) полностью переосмыслил традиционную клавиатуру MacBook (и других ноутбуков в принципе), выдав интересное решение, развивающие идеи TouchBar. В новой концептуальной разработке клавиатура представляет собой единую сенсорную панель с возможностью вывода на нее различных приложений, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на iTechUA.
Ниже панели приложений находится стандартная полноразмерная клавиатура, с изящно скрывающимся трекпадом перенесенным на правую сторону (он активируется по мере необходимости). Фактически, здесь мы имеем дело с ноутбуком с двумя экранами, один из которых играет роль клавиатуры. Что ж, такое решение лежит на поверхности, оно изысканно и функционально.
Конечно, вряд ли Apple в ближайшее время откажется от физических клавиш, но рано или поздно это все равно произойдет. В компании даже сейчас найдется немало способов «утешить» любителей ощутимого тактильного отклика.
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И как только физические клавиши перестанут существовать, на сцену выйдет новый тип дизайна ноутбуков, который нашел свое отражение в этом видео.
Турецкий дизайнер Фуркан Касап (Furkan Kasap) полностью переосмыслил традиционную клавиатуру MacBook (и других ноутбуков в принципе), выдав интересное решение, развивающие идеи TouchBar. В новой концептуальной разработке клавиатура представляет собой единую сенсорную панель с возможностью вывода на нее различных приложений, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на iTechUA.
Ниже панели приложений находится стандартная полноразмерная клавиатура, с изящно скрывающимся трекпадом перенесенным на правую сторону (он активируется по мере необходимости). Фактически, здесь мы имеем дело с ноутбуком с двумя экранами, один из которых играет роль клавиатуры. Что ж, такое решение лежит на поверхности, оно изысканно и функционально.
Конечно, вряд ли Apple в ближайшее время откажется от физических клавиш, но рано или поздно это все равно произойдет. В компании даже сейчас найдется немало способов «утешить» любителей ощутимого тактильного отклика.
Читайте также: Премьер-министр Великобритании станцевала неуклюжий танец. Видео
И как только физические клавиши перестанут существовать, на сцену выйдет новый тип дизайна ноутбуков, который нашел свое отражение в этом видео.
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