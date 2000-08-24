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Дизайнер показал концепт инновационного ноутбука. Видео

Дизайнер показал концепт инновационного ноутбука. Видео Для примера использовался MacBook Pro.

Турецкий дизайнер Фуркан Касап (Furkan Kasap) полностью переосмыслил традиционную клавиатуру MacBook (и других ноутбуков в принципе), выдав интересное решение, развивающие идеи TouchBar. В новой концептуальной разработке клавиатура представляет собой единую сенсорную панель с возможностью вывода на нее различных приложений, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на iTechUA.

Ниже панели приложений находится стандартная полноразмерная клавиатура, с изящно скрывающимся трекпадом перенесенным на правую сторону (он активируется по мере необходимости). Фактически, здесь мы имеем дело с ноутбуком с двумя экранами, один из которых играет роль клавиатуры. Что ж, такое решение лежит на поверхности, оно изысканно и функционально.

Конечно, вряд ли Apple в ближайшее время откажется от физических клавиш, но рано или поздно это все равно произойдет. В компании даже сейчас найдется немало способов «утешить» любителей ощутимого тактильного отклика.

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И как только физические клавиши перестанут существовать, на сцену выйдет новый тип дизайна ноутбуков, который нашел свое отражение в этом видео.

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 Теги: MacBook Pro, концепт

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Сегодня, 06:22 » Автор: Евгений Шевченко
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