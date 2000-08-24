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Масштабный пожар в Киеве: опубликованы кадры ЧП. Видео

Масштабный пожар в Киеве: опубликованы кадры ЧП. ВидеоВ столице масштабно пылал известный оружейный завод.

Вечером, во вторник, 28 августа, на столичной Петровке случился пожар, огненные языки пламени охватили территорию известного предприятия «Укроборонпрома» - завода «Маяк», расположенного по адресу проспект Степана Бандеры, 8.

Об этом одном из первых сообщили в группе dtp.kiev.ua в социальной сети Facebook и поделились видео происшествия, передает Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.

Сообщается о том, что на ЧП выехали значительные силы спасателей Госслужбы Киева по ЧС и столичные коммунальные спасатели Киевской аварийно-спасательной службы (КАСС).

Правда, авторы заметки в соцсети сразу же предположили поджог с целью рейдерского захвата предприятия. И даже пошутили насчет того, как будет называться вместо известного завода новый ТРЦ на его месте.

Между тем в том же Facebook подробностями ликвидации пожара на заводе «Маяк» поделилось ГУ ГСЧС Киева.

Спасатели уже сообщают, что пожар на заводе начался в начале восьмого вечера. К счастью, огонь возник в семиэтажном корпусе завода, который не работал, людей там не было. Загорелись мусорные кучи на площади в двадцать «квадратов».

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Пожарным пришлось использовать 35 человек личного состава и семь единиц техники борьбы с огнем. Огнеборцы справились с возгоранием без семи минут в восемь вечера. Пострадавших при возгорании не было.

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 Теги: пожар, Киев

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Сегодня, 09:11 » Автор: Ирина Шевченко
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