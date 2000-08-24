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Опубликован новый трейлер комедии «Агент Джонни Инглиш». Видео
В главной роли в нем снимается актер Роуэн Атинсон, известный по серии фильмов о Мистере Бине.
В Сети был опубликован новый трейлер комедийного экшна Агент Джонни Инглиш: Новая миссия, главную роль в котором исполняет британский актер Роуэн Аткинсон, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Режиссером картины выступил Дэвид Керр. Фильм является третьей частью франшизы о приключениях британского шпиона.
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По сюжету картины, хакеры взламывают базу данных британской разведки и получают доступ к информации о всех агентах. В итоге Джонни Инглишь остается единственной надеждой своей страны. Ему поручают вычислить, кто именно являлся взломщиком, а кто - заказчиком.
В Сети был опубликован новый трейлер комедийного экшна Агент Джонни Инглиш: Новая миссия, главную роль в котором исполняет британский актер Роуэн Аткинсон, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Режиссером картины выступил Дэвид Керр. Фильм является третьей частью франшизы о приключениях британского шпиона.
Читайте также: Дизайнер показал концепт инновационного ноутбука. Видео
По сюжету картины, хакеры взламывают базу данных британской разведки и получают доступ к информации о всех агентах. В итоге Джонни Инглишь остается единственной надеждой своей страны. Ему поручают вычислить, кто именно являлся взломщиком, а кто - заказчиком.
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