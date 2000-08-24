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В Ла-Манше французские и британские рыбаки устроили побоище. Видео
Конфликт связан с промыслом морских гребешков.
27 августа в Ла-Манше произошло столкновение между британскими и французскими рыбаками.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.
Конфликт связан с промыслом морских гребешков. Французские рыбаки ограничены законодательством страны и могут ловить гребешков только в период с 1 октября по 15 мая. В законодательстве Великобритании нет подобных ограничений. Французы обвиняют британских коллег в "истощении ресурса" в период их простоя.
Столкновение произошло непосредственно в зоне промысла. Около 40 французских лодок пытались помешать работе пяти британских рыболовецких судов. Глава регионального комитета рыбаков Нормандии Димитри Рогофф рассказал, что французские рыбаки забрасывали британцев камнями, однако обошлось без жертв. Вскоре британцы были вынуждены отступить. Две британские лодки, Golden Promise и Joanna C, вернулись в гавань Бриксхема с поврежденными окнами. Экипажи утверждали, что французы их окружили и забросали камнями и металлическими предметами.
Читайте также: Французские рыбаки поймали в сети подлодку ВМС Португалии
Британские рыбаки намерены требовать от правительства защиты от французских коллег.
27 августа в Ла-Манше произошло столкновение между британскими и французскими рыбаками.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.
Конфликт связан с промыслом морских гребешков. Французские рыбаки ограничены законодательством страны и могут ловить гребешков только в период с 1 октября по 15 мая. В законодательстве Великобритании нет подобных ограничений. Французы обвиняют британских коллег в "истощении ресурса" в период их простоя.
Столкновение произошло непосредственно в зоне промысла. Около 40 французских лодок пытались помешать работе пяти британских рыболовецких судов. Глава регионального комитета рыбаков Нормандии Димитри Рогофф рассказал, что французские рыбаки забрасывали британцев камнями, однако обошлось без жертв. Вскоре британцы были вынуждены отступить. Две британские лодки, Golden Promise и Joanna C, вернулись в гавань Бриксхема с поврежденными окнами. Экипажи утверждали, что французы их окружили и забросали камнями и металлическими предметами.
Читайте также: Французские рыбаки поймали в сети подлодку ВМС Португалии
Британские рыбаки намерены требовать от правительства защиты от французских коллег.
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