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Кадры массовой драки футбольных болельщиков в Киеве. Видео
Потасовка произошла в одном из пабов столицы.
Фанаты киевского футбольного клуба "Динамо" за несколько часов до начала ответного матча плей-офф раунда Лиги чемпионов против амстердамского "Аякса", который состоялся 28 августа на НСК "Олимпийский", устроили драку с голландскими болельщиками.
В сети появилось новое видео происшествия. Ролик опубликован в YouTube, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Потасовка произошла в одном из пабов в Печерском районе столицы на улице Большой Васильковской.
В результате беспорядков было задержано девять человек. Информация о пострадавших до сих пор уточняется. На место происшествия отправили следственно-оперативную группу для установления причин и обстоятельств конфликта.
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Стоит отметить, что игра закончилась безголевой ничьей. В первом поединке команд, который состоялся 22 августа в Амстердаме, "Аякс" победил со счетом 3:1. По итогам противостояния голландский клуб отправился в групповой этап Лиги чемпионов, а киевское "Динамо" выступит в групповом этапе Лиги Европы.
Фанаты киевского футбольного клуба "Динамо" за несколько часов до начала ответного матча плей-офф раунда Лиги чемпионов против амстердамского "Аякса", который состоялся 28 августа на НСК "Олимпийский", устроили драку с голландскими болельщиками.
В сети появилось новое видео происшествия. Ролик опубликован в YouTube, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Потасовка произошла в одном из пабов в Печерском районе столицы на улице Большой Васильковской.
В результате беспорядков было задержано девять человек. Информация о пострадавших до сих пор уточняется. На место происшествия отправили следственно-оперативную группу для установления причин и обстоятельств конфликта.
Читайте также: Кадры массовой драки болельщиков Ирландии и Польши. Видео
Стоит отметить, что игра закончилась безголевой ничьей. В первом поединке команд, который состоялся 22 августа в Амстердаме, "Аякс" победил со счетом 3:1. По итогам противостояния голландский клуб отправился в групповой этап Лиги чемпионов, а киевское "Динамо" выступит в групповом этапе Лиги Европы.
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