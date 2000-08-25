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Футболистка из Дании отличилась фантастическим голом. Видео

Футболистка из Дании отличилась фантастическим голом. ВидеоТакому удару могут позавидовать Жуниньо и Пирло.

В финальном матче женского Кубка Фарерских островов по футболу было забито невероятный по красоте гол.

Кроме того, это феерическое взятия ворот со штрафного оказалось еще и решающим - гол стал победным, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главком.

22-летняя футболистка команды «ЭБ / Стреймур / Скала» Маргунн Линдгольм эффектно закрутила мяч в дальнюю «девятку» ворот «ГБ Торсхавн». Показалось, что мяч сначала летел в ближний угол, но затем изменил траекторию и залетел в другой в самый верхний угол.

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Вратарь соперниц только провела полет мяча взглядом. В итоге футболистки «ЭБ / Стреймур / Скала» победили со счетом 2: 1 и выиграли второй кубок страны подряд.

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 Теги: футболистка, фантастический гол

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Сегодня, 16:43 » Автор: Ирина Шевченко
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