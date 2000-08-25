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30 тысяч пчел атаковали центр Нью-Йорка. Видео
Полицейские перекрыли центральную площадь Таймс-сквер.
Десятки тысяч пчел напали на центр Нью-Йорка. Рой насекомых облепил зонтик тележки по продаже хот-догов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Очевидцы уточнили, что сначала насекомых увидели возле пешеходной зоны Military Island, позже они перебрались на зонтик передвижного киоска. Рой из около 30 тысяч пчел парализовал центр города.
Полицейские перекрыли центральную площадь Таймс-сквер и несколько близлежащих улиц, чтобы избежать возможных жертв насекомых. Специалисты с помощью вакуумного устройства сняли пчел с зонтика. Насекомых вывезли в безопасное место.
Читайте также: Хит сети: мужчина посадил на себя 637 тысяч пчел. Видео
Правоохранители заявили, что в скором времени пчелам найдут подходящий улей.
Десятки тысяч пчел напали на центр Нью-Йорка. Рой насекомых облепил зонтик тележки по продаже хот-догов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Очевидцы уточнили, что сначала насекомых увидели возле пешеходной зоны Military Island, позже они перебрались на зонтик передвижного киоска. Рой из около 30 тысяч пчел парализовал центр города.
Полицейские перекрыли центральную площадь Таймс-сквер и несколько близлежащих улиц, чтобы избежать возможных жертв насекомых. Специалисты с помощью вакуумного устройства сняли пчел с зонтика. Насекомых вывезли в безопасное место.
Читайте также: Хит сети: мужчина посадил на себя 637 тысяч пчел. Видео
Правоохранители заявили, что в скором времени пчелам найдут подходящий улей.
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